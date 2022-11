Andrea Verešová sa ukázala na spoločných záberoch s dcérou, všetci len zalapali po dychu, keď Vanessu zbadali.

Modelke Andrei Verešovej (42) ide karta. Okrem toho, že má už roky úspešnú kariéru a po štyridsiatke vyzerá vari lepšie ako zamlada, funguje jej to aj doma v rodine. S manželom, právnikom Danielom Volopichom (58) jej to v manželstve klape už rovných 15 rokov. Spolu vychovávajú dve deti, dcéru Vanessu (15) a syna Daniela (13).

Obe deti sú veľmi šikovné, dobre sa učia v škole, ale aj športujú, a majú sa celkovo k svetu. Kým dcéra Vanessa zdedila podobu po svojej slávnej mame, syn Daniel sa podal skôr na svojho tatka. No hoci dcéra Vanessa zdedila po mame krásu, ako prezradila modelka, vzťah k móde ani k modelingu zrejme príliš nie, učaroval jej snowboarding.

Pred časom Vanessa svoju zaskočila názorom na jej bohatý šatník: "Myslela som, že to s nadšením pozoruje, kochá sa. Mala som z toho obrovskú radosť, že to raz bude mať po mne. Lenže ona zrazu povedala:, Mami! Môžeš mi povedať, čo s tým všetkým budeme robiť, keď zomrieš? A potom dodala:, Nebudem to snáď musieť po tebe všetko nosiť, že nie? Mne sa z toho nič nepáči. Nebude ti to vadiť?" Lenže teraz sa Andrea pochválila takými zábermi s dcérou, že všetci len zalapali po dychu...

Verešovej dcéra Vanessa za tie roky vyrástla, a zrejme aj prehodnotila niektoré veci. A tak napokon zapózovala spoločne so svojou mamou pred objektívom fotoaparátu. A z tých záberov je na pohľad jasné, čo sa už dlhšie hovorí, veď pozrite FOTO v GALÉRII.