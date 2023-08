Návrhárka si navrhla a zariadila luxusnú chatu na Zochovej chate sama. Čo má spoločné s Jánom Slotom?

Hitom týchto horúcich dní sú bezpochyby preplnené jazerá a kúpaliská, vôňa grilovaných dobrôt a orosené drinky. Mnohí z nás by dali čokoľvek za to, aby sa nemuseli náhliť uchmatnúť si dobré miesto na pláži, ale slnili sa v pohodlí vlastnej záhrady. Presne tak vyzerajú dni módnej návrhárky Rebeccy Justh (66), ktorú sme navštívili na jej luxusnej chate blízko Bratislavy.

Ako ju Boh stvoril

Za Rebeccou sme sa vybrali na Zochovu chatu, čo je asi necelá hodinka cesty z hlavného mesta. Pri vstupnej bráne nás vítala vyfintená a vysmiata od ucha k uchu, čo je u nej už pravidlom. Vysvetlila nám, prečo sana chalupe zaobíde aj bez chlapa a že ani vek jej nebráni v tom, aby sa tam opaľovala úplne nahá.

Na návšteve u módnej návrhárky Rebeccy Justh v jej víkendovom dome na Zochovej chate. Zdroj: MATEJ KALINA

„Na Zochovej chate som prežívala svoje detské víkendy. Mama pracovala na mestskom úrade na odbore výstavby a rozhodla sa vybudovať chatu. Ako desaťročná som kopala jej základy.“ Rebecca tam prežila veľa času nielen s rodinou. „V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, uf, toto konštatovanie je hrôzostrašné, bolo trendom chodiť do týchto lesov cez víkend na takzvané čundre. Chalani, prevažne vysokoškoláci, zobrali gitary, spacie vaky a žili v lese či pri vodnej nádrži. Práve tento víkendový mládežnícky život ma lákal. Krásne časy,“ povzdychla si. O veľa rokov neskôr jej mama chatu predala. Rebecca z toho bola nešťastná, ale akosi nestrácala nádej. Viera, že o chvíle na chate nadobro nepri­šla, sa jej vyplatila.



Ukázalo sa, že ju kúpila jej kolegyňa Vikina zo Slovenskej televízie, ktorá ju o desať rokov neskôr predávala. „Informovala ma o tom kamarátka, za čo som jej doposiaľ vďačná. Kúpila som ju, a tak sa naša rodinná chata dostala do môjho vlastníctva. Bolo a stále je úžasné a čarovné vracať sa na miesta, kde som prežila niekoľko nezabudnuteľných detských desaťročí.“

Ach, tie okná!

Pôvodná drevená chata však mala už svoje najlepšie roky za sebou. „Preto som sa jedného dňa rozhodla, že musím chatu zrekonštruovať. Povedala som si však, že nemá význam investovať do čiastkových úprav a peniaze za predaj svojho rodinného domu a bytu radšej znova investujem. A tak sa aj stalo.“

Tmavovláska síce vyštudovala ekonómiu, no vždy túžila byť architektkou a toto bola jedinečná príležitosť, ako sa mohla začať realizovať. Nakreslila, ako má vyzerať každá strana chaty, aby mala každá miestnosť okno a Rebecca videla na všetky svetové strany. „Navrhla som aj dôležité únikové východy a interiérové úpravy, s ktorými som doposiaľ veľmi spokojná. S profesionálnym zakreslením mi už pomohla moja priateľka a architektka Vierka. Rekonštrukcia trvala rok, pretože som musela dodržať stavebné postupy. Najhoršie to bolo s oknami.“

Behá aj s karbobrúskou

Návrhárka sa pri rekonštrukcii chaty poriadne nadrela. „Postavila som si skutočne funkčný exteriérový kozub. Musela som si naštudovať, ako sa to robí, a potom mi stačil jeden robotník, ktorému som hovorila, kde a ako má položiť tehly. Krútil síce hlavou, ale výsledok bol famózny. Kozub ťahá ako o dušu. Taktiež som si obložila niektoré steny bridlicou. A poviem vám, bolo to náročné. Obklad som chcela mať až po strop, a tak som musela vyliezť na štvormetrový rebrík, odmerať, zísť, odrezať karbobrúskou, naniesť lepidlo, vyliezť na rebrík, prilepiť a opäť to isté. Nespočítateľne veľakrát.“

Taktiež si obložila malý domček so saunou dreveným obkladom, zhotovila dvere do drevárne a exteriérové schodisko obložila kameňom. „Neviem, či som na niečo zabudla, alebo nie, ale dosť som sa nadrela.“

Kazia jej radosť

Po tom, čo nám návrhárka vyrozprávala základné veci o chate, sme sa rozhliadli po jednotlivých izbách. „Niečo som navrhla a vyrobila sama, iné kúpila. Najkrajšie kusy, na ktoré som hrdá, sú menšie stoly a stoličky z Bali. Taktiež sa mi páčia tri umývadlá z kameňa, veľmi sa sem hodia. Mám rada obrovskú fialovú sedačku vyrobenú v Taliansku aj kúpenú sedačku, na ktorú som ušila poťahy z kravskej kožušiny.“

Na návšteve u módnej návrhárky Rebeccy Justh v jej víkendovom dome na Zochovej chate. Zdroj: MATEJ KALINA

V každej časti dvojpodlažnej chaty mala nejaký originálny kúsok. „Keďže som všetko kúpila sama a za vlastné peniaze, ktoré som zarobila, vážim si všetko. Celá chata aj s pozemkom je moja srdcová záležitosť. Jediné, čo som dostala, je keramika – dievča v kroji držiace džbán. Tú mám po tete, vážim si ju a veľmi sa mi páči. Nielen pre dedičstvo, ale hlavne pre umeleckú hodnotu. Predstavujem si, ako ju niekto vymodeloval z hliny, potom namaľoval, vypálil. Vážim si zručnosť a umelecké nadanie ľudí.“

Najväčší úsmev vyvoláva erotický obraz polonahej tmavovlásky s pohárom alkoholu, ktorý svojho času patril niekdajšiemu šéfovi národniarov Jánovi Slotovi (aktuálne FOTO expolitika TU). Na zadnej strane diela je stále pečiatka exekútora. Rebecca Justh, ako nám povedala, ho získala v dražbe a dnes visí v obývačke.