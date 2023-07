Ivana Gottová opäť rozzúrila dcéru legendárneho speváka. Môže za to umelá inteligencia…

Ivana Gottová (47) si pre fanúšikov legendárneho speváka Karla Gotta k jeho nedožitým 84. narodeninám pripravila prekvapenie. Predstavila jeho autobiografiu, v ktorej bol pomocou umelej inteligencie obnovený spevákov hlas. To sa veľmi dotklo jeho dcéry Dominiky Gottovej (50), ktorá sa už roky nevie zaradiť do normálneho života.

Dominike sa oživenie otcovho hlasu veľmi nepáči. "Ivana by mala nechať ocka spať. Keď ide o jeho piesne, či programy, to mi nevadí. Ale toto? Prečo sa snaží oživovať jeho hlas? Prečo to dovolila? Píšu mi ľudia na Facebooku, že sa im to nepáči. Vraj by sme mali ocka nechať odpočívať,“ povedala najstaršia dcéra speváka Blesku.

Úplne nadšený z umelo vytvoreného hlasu Karla Gotta nie je ani jeho kapelník Pavel Větrovec. "Trochu mi behal mráz po chrbte. Príde mi to veľmi zneužiteľné. Ten pokrok je dokonalý, že v tom sú i tie ľudské chybičky. Som rozpačitý, musím si to nechať rozležať v hlave,“ dumal nad tým jeho spolupracovník.



Naopak samotná vdova Ivana Gottová je nadšená. "Mne osobne príde možnosť počuť ešte raz hlas nášho milovaného Karla, hoci za pomoci umelej inteligencie ako krásna pamiatka a darček pre všetkých. Nielen pre jeho obdivovateľov, ale i pre nás, pre rodinu,“ uviedla na samotnej projekcii Ivana. Zdá sa, že jej nápad neuchvátil všetkých členov rodiny.