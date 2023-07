Na pohľad vedie dokonalý život a má bohatú kariéru. Janek Ledecký však pre drogy prišiel o blízkeho člena rodiny…

Život českého speváka vyzerá byť bezproblémový. Janek Ledecký (61) má bohatú hudobnú kariéru a pekný rodinný život. S manželkou Zuzanou je od svojich študentských rokov a majú spolu dve deti, Ester a Jonáša. Janka však dodnes trápi rodinná tragédia, z ktorej sa nikdy nespamätal…

Ledecký mal brata Davida, ktorý bol vášnivým muzikantom. Bohužiaľ sa veľkej slávy nedočkal, pretože zomrel predčasne. "Vo svojich dvadsiatich troch rokoch sa môj brat David predávkoval drogami. V hudbe si nemusíme nič nahovárať. Ku konzumácií drog mal najbližšie,“ priznal speváka pre TV Markíza.

So smrťou milovaného brata sa dodnes nezmieril. Stále pociťuje obrovskú bolesť z jeho straty. "Keď sa to stalo, bola to hrôza. Bolo to tak veľmi nečakané, že to všetkých v rodine ranilo,“ priznal Janko Ledecký. V najťažších chvíľach mu bola najväčšou oporou rodina, na ktorú nedá dopustiť.