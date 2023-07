Už sú preč tie časy, keď Táňa Dyková pila drahé šampanské, kúpala sa v rieke Teplá a pritom spievala: Svet je krásny!

Kráľovná večierkov a skvelá párty žena Tatiana Dyková (44) tentokrát v Karlových Varoch sklamala. Tie časy keď na festivale popíjala drahé šampanské, liečila si opicu v riečke Teplá a žúrovala s priateľmi Aňou Geislerovou (47) a Jirkom Macháčkom (56) do rána sú nenávratne preč.

Žúry už pre jednu z najlepších českých herečiek nie sú zaujímavé a uprednostňuje skôr rodinnú pohodu. Jej slávne kúpanie s hviezdnymi kolegami a bublinkami sa dostala do dejín slávneho festivalu. Známi herci boli vtedy naozaj veselí a odvážni. Pili a spievali pri žúre pieseň Svet je krásny.



"Už som tu dlho nebola, pretože uprednostňujem pokoj. A keď prezentujem film, tak to chcem v pokoji prežiť. Sú tu síce kvalitné filmy, ale nie je možné ich všetky uvidieť. Vojta prišiel so mnou ma podporiť. A potom rýchlo utekáme do prírody,“ priznala pre Aha! Dyková, ktorá dokonca vynechala aj manželov koncert.