FOTO Erotické dusno by sa medzi nimi dalo krájať: Peštová s Haberom majú stále na seba chuť

Romantika ich vzťahu istotne nechýba. Peštová a Habera sa milujú ešte viac ako na začiatku vzťahu.

Jednému z najobľúbenejších a najstabilnejších párov slovenského a českého šoubiznisu ani po rokoch spoločného života nechýba príťažlivosť a veľké iskrenie. Na Paľovi Haberovi a Daniele Peštovej je vždy vidieť, ako sa stále veľmi ľúbia. Na spoločenských akciách si často vymieňajú nežnosti a zamilované pohľady. Zopár si ich ušetrili aj na spoločnú dovolenku, na ktorej aktuálne oddychujú v exotike.

Peštová na sociálnych sieťach zverejnila pár horúcich záberov z pláže, po ktorých nasledovalo ďalšie prekvapenie. I keď obľúbený párik často na internet nepridáva ich spoločné fotografie, teraz urobila Daniela výnimku. Svojich fanúšikov potešila záberom na to, ako spolu s Paľom šantia v mori. Nedokázali sa od seba odlepiť sťaby dvaja tínedžeri a vymieňali si sladké bozky. Ani po rokoch medzi nimi nechýba erotické napätie a svoj vzťah si pestujú aj takýmito romantickými gestami.

Anketa Máte vo svojom okolí veľa párov, medzi ktorými to iskrí aj po rokoch? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Priaznivci Daniely Peštovej prijali takéto nahliadnutie do jej súkromia s nadšením. Viacerí jej a Paľovi zapriali všetko dobré a niektorí z nich si vypomohli aj slovami z textov piesní skupiny Team. Habera má vo svojej tvorbe veľa zamilovaných romantických skladieb. Inšpiráciu na ne hľadá aj vo svojom osobnom živote, keďže s Danielou majú pekný a vzrušujúci vzťah.

Promi párik sa pozná už viac ako dvadsať rokov. Po prvýkrát sa stretli v máji 2000, keď moderovali spoločnú akciu. Vtedy mal spevák krátko po rozvode a šarmantná Daniela mu ihneď padla do oka. Bola to vraj láska na prvý pohľad. Paľo raz tento deň označil ako jeden z najlepších vo svojom živote. Habera a Peštová majú dve deti v tínedžerskom veku – staršiu dcéru Ellu a mladšieho syna Paula Henryho. I keď klebety párkrát hovorili niečo iné, známy pár sa dodnes nevzal. Daniela raz pre magazín Story povedala, že obaja už svadbu mali a tento koncept manželstva im veľmi nevyhovuje. Napriek tomu, že sa im na prstoch neskvie obrúčka, istotne im láska a iskrenie nechýba. Dokazuje to aj ich najnovšia fotografia.