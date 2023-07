S ezoterikou to už preháňa. Česká herecká hviezda Jaroslav Dušek tvrdí, že rakovina je našou voľbou. Drsný odkaz odborníka!

Jaroslav Dušek (62) je síce českou hereckou hviezdou, no šíri neoverené informácie, ktoré postavili na nohy aj reálnych odborníkov. Naposledy známy ezoterik a muž, ktorý žije skôr alternatívnym spôsobom života šokoval českú verejnosť. Tvrdí, že rakovinou trpí človek, ktorý nemá rád sám seba a neznáša život. Odborník sa vyjadril k téme, ktorá je oveľa zložitejšia a citlivejšia.



Dušek svoje tvrdenia vyslovil v rozhovore s moderátorom Čestmírom Strakatým. "Moja maminka zomrela na rakovinu, to bola jej voľba. Vy si myslíte, že ten človek len zomrie na rakovinu. Ja si myslím, že umrie preto, lebo nenávidí život,“ povedal v rozhovore herec.

"Ten človek nemá rád život, nemá rád seba,“ ešte pritvrdil. „Poviem vám, že odhadnete, ktorí z nich zomrú a ktorí sa z toho dostanú,“ nešetril moderátora svojimi bizarnými tvrdeniami Dušek.



Mnoho známych osobností s jeho alternatívnymi názormi nesúhlasí. Odmietol ich aj Jaromír Šrámek z 1. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity. "Je to svinstvo, ktoré sa snáď ani slušne komentovať nedá,“ povedal lekár pre Blesk. Podľa lekára však v minulosti naozaj prebehli výskumy, ktoré naznačovali, že optimizmus a psychoterapia naozaj stav onkologického pacienta môžu zlepšiť.

"Toto sa bohužiaľ nepotvrdilo. Dostalo sa to trošku do takej populárnej psychológie a z nej potom do týchto kruhov a vznikla z toho strašná karikatúra, ktorá chorých obviňuje, čo je samo o sebe veľmi zlé,“ vysvetlil Jaromír Šrámek. Výroky Jaroslova Dušeka môžu krehkú psychiku chorých podľa lekára ešte viac podlomiť.

Lekár si o týchto názoroch aj známych ľudí myslí svoje. "Sú to psychopati, ktorým je úplne jedno, že niekomu ublížia a hovoria úplné hlúposti. Chcú byť videní a potrebujú reklamu,“ domnieva sa odborník. "Sú buď úplne hlúpi, alebo veria niečomu, čomu totálne prepadnú a sú presvedčení, že tým niekomu pomôžu,“ uzavrel Šrámek.

Dušek je v Čechách ako herec hodnotený nesmierne pozitívne, no jeho názory vzbudzujú kontroverziu. Láska k ezoterike je síce v poriadku, no zrejme umelec celkom dobre neodhadol vhodnú mieru. Ľudské choroby by mal preto nechať na odborníkov a nerobiť si hanbu.