Česká moderátorka prekvapila novými fotografiami. Vyzerá na nich tak, ako keby sa jej opäť podarilo schudnúť.

Halina Pawlowská roky bojuje s kolísavou váhou. Niekedy sa jej podarí schudnúť vďaka prísnym diétam, ale časom sa aj tak dostaví jojo efekt a čoskoro je na pôvodnej hmotnosti. Na sociálnych sieťach v týchto dňoch zverejnila fotografiu, na ktorej opäť vyzerá podstatne chudšie ako v nedávnej minulosti. Jedným záberom tak medzi fanúšikmi spôsobila veľký ošiaľ.

Moderátorka sa pochválila novou spoločnou fotkou s českým šéfkuchárom Přemkom Forejtom, ktorý je partnerom herečky Evy Burešovej. „Mám dvoch nových kamarátov. Jeden je Naira a druhý Přemek. Miláčikovia chudý a pritom majú radi jedlo,“ Halina vtipne popísala ich nedávne stretnutie.

Fanúšikov však viac ako ich spoločná fotka zaujalo, ako na nej Pawlowská vyzerá. V červených šatách bola totiž viditeľne chudšia. „OK, ale ty vyzeráš skvostne,“ pochválila ju aj Leona Machálková. Mnohí sa preto už vopred tešili na to, že im moderátorka prezradí nový recept na chudnutie, ktorý ju dostal do výbornej letnej formy.

Anketa Podarilo sa podľa vás Haline Pawlowskej schudnúť alebo ide naozaj iba o dobrý záber? Naozaj schudla 0% Je to iba dobrá póza 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Novinári z Blesku preto Halinu oslovili s otázkou, aké je tajomstvo jej diéty, na čo im dala prekvapivú odpoveď. „Ja som rovnaká, len opálená a mám fajn šaty,“ zahmlievala celú situáciu s tým, že išlo iba o dobrú pózu na fotke. Fanúšikom sa však jej vysvetlenie nepozdávalo a myslia si, že tak iba tají nejaký nový spôsob chudnutia, ktorý skúšala.

Pawlowská si už aj stihla užiť letnú dovolenku. Tento rok sa vybrala na pár dní do Talianska. Cestovanie je podľa nej obľúbenou činnosťou a to aj napriek tomu, že minulý rok zažila jeden nepríjemný zážitok. Keď s kamarátkou šli do Viedne, bola svedkom nehody motocyklistu, ktorého museli hodinu zachraňovať a previesť do nemocnice vrtuľníkom. Odvtedy mala v sebe pri cestovaní trochu nepríjemný pocit, s ktorým musela bojovať. Často sa jej vynárali spomienky na túto situáciu, ale potom sa jej ich podarilo zbaviť.