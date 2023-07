Zápas, na ktorý budú fanúšikovia Slovanu ešte dlho spomínať. Čo si o Kuckovom nešportovom zákroku myslíte vy?

ŠK Slovan Bratislava vyzval v stredu v prvom predkole Ligy majstrov luxemburského šampión FC Swift Hesper. Na Tehelnom poli bolo od začiatku poriadne dusno, a to nielen pre vysoké teploty, ale aj kvôli rozhodcovi, ktorý svojimi verdiktmi pobúril fanúšikov i hráčov oboch tímov. V úplnom závere prvého polčasu sa strhla na ihrisku potýčka, kde Juraj Kucka pohrýzol protihráča. Rozhodca Kopiyevsky rozhodol o treste pre slovenského hráča, ktorý dostal červenú kartu a oslabil tak svoj tím. Zápas nakoniec skončili remízou 1:1.

Svojimi „hryzancami“ je celosvetovo známy aj bývalý hráč Liverpoolu Uruguajčan Luis Suárez, ktorý súperov pokúsal minimálne trikrát. Slovanistu preto mnohí začali k tomuto hráčovi prirovnávať.

Ten si však svoju chybu uvedomil a pred hodinou zverejnil aj svoje stanovisko, ktoré znie: „Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej situácii a zároveň sa aj ospravedlniť celému tímu, klubu ŠK Slovan Bratislava a fanúšikom. Plne si uvedomujem chybu, ktorú som spravil a ktorá by sa nemala stávať, čím som oslabil mužstvo v ťažkom a dôležitom zápase. Nechal som sa zbytočne vyprovokovať súperom, ktorý na mne ležal, nechcel ma pustiť, štípal ma a doškriabal mi ruku do krvi. Avšak ani to neospravedlňuje moju následnú reakciu. Disciplinárna komisia ma určite potrestá stopkou na niekoľko zápasov, čo ma veľmi mrzí, ale každý sa učí z vlastných chýb.“ Fanúšikov Kuckovo nevhodné, nešportové gesto, ako to už na Slovensku býva, nerozhodilo. „Stojíme za tebou, spolu sme Slovan,“ podporujú ho.