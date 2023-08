Český influencer Tadeáš Kuběnka a raper Sergei Barracuda údajne spolu strávili noc. Po prevalení tohto škandálu padajú vyhrážky smrťou.

Vyzeralo to ako láska na jednu noc, no nakoniec je z toho v Čechách obrovský škandál. Kauza vášnivej noci dvoch mužov, konkrétne influencera Tadeáša Kuběnku(20) s raperom Sergeiom Barracudom (33) naberá na obrátkach.

Influencer Tadeáš priznal, že medzi nimi prebehli intímnosti, aké môže muž poskytnúť mužovi. Raper Sergei sa voči týmto obvineniam hrubo ohradil a zvažuje žalobu. Za volantom natočil zúrivé video, v ktorom máva papierom s údajnou žalobou. "Na mne žiadny Kuběnka parazitovať nebude“, kričal nahnevane.



Pobúrený je aj mladý influencer, ktorý horúci románik zverejnil. "Som znechutený. Mám z tej noci fotky, navyše tam boli aj iní ľudia, preto vôbec nechápem, že sa tvári akoby sa nič nestalo,“ povedal na margo Barracudu mladý blondín.

"Keby som bola ja nejaká fanynka, ktorá by do neho liala drinky a strašne by som ho k tomu nútil, tak by som chápal, že je nahnevaný. Ale ten týpek to celú dobu inicioval a teraz má tú drzosť to prezentovať akoby som si všetko vymyslel,“ trval na svojej verzii Tadeáš. Zároveň dodal, že raper vyslovene nepovedal, že sa to nestalo.



Zároveň je paradoxné, že Barracuda v jednej piesni rapuje. Pekne povedané, že ho ženy nudia a asi sa zameria na chlapcov. Drsný hudobník však náklonnosť k mužom odmieta priznať, dlhé roky sa profiloval ako heterosexuál. Tadeášovi, ktorý prvý zverejnil ich spoločne strávenú noc sa vraj teraz raperovi fanúšikovia vyhrážajú smrťou.



Všetko sa začalo veľmi nenápadne. Sergei vo fitku nepozdravil Tadeáša. V živote ho zrejme nenapadlo, aký škandál tým spôsobí. Kuběnky sa to veľmi dotklo a vyrukoval s tým, že v máji spolu strávili noc. Stalo sa to po koncerte speváka Adama Mišíka. Barracuda pohrozil mladému mužovi žalobou, ten si však za svojimi tvrdeniami stojí. V Čechách o svojej orientácií hovorí mnoho osobností. Honza Musil má manžela, oženil sa aj umelec Milan Peroutka a herec Jan Cina žije s partnerom už 16 rokov.