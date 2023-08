Aj taký je šoubiznis. Vašo Patejdl zomrel a Marika Gombitová musela vystúpiť v Brusne.

Začínali v rovnakom čase a ako dvadsiatnici prežili krátky milostný románik. Iskrenie medzi budúcimi legendami sme mohli postretnúť aj v duete Uličník bozk, ktorý naspievali v roku 1986. Ich posledná spolupráca sa datuje do roku 2015.

O tom, že Vašo Patejdl podľahol rakovine, sa Marika Gombitová dozvedela uprostred pracovných povinností. Chystala sa do Brusna, kde cez víkend prebieha Muzikálový festival Jozefa Bednárika. V kúpeľnom meste si mala speváčka prevziať cenu. Napriek zármutku sľub, že pozdraví fanúšikov, dodržala.

Nemôže tomu uveriť

Marika Gombitová do Brusna zavítala pre ocenenie prvá muzikálová princezná, ktoré jej nadšenci tohto divadelného žánru udelili. Na festival pricestovala tajne a diváci galaprogramu vôbec netušili, aká osobnosť sa stane hviezdou večera. Zosnulého Vaša Patejdla si organizátori uctili pietnym miestom s čiernobielou fotografiou hudobníka a sviečkami. Špeciálnu medailu si Marika podľa našich informácií napokon prevzala až v závere večera. Na mieste ťažko hľadala slová. "Nemôžem tomu uveriť. Nenachádzam slová. Som z toho zdrvená," povedala zronená o smrti celoživotného spolupútnika.

Zaujímavosťou je, že v mladosti prežili Marika a Vašo milostný románik. Na povrch to vyplávalo až pred pár rokmi - v neautorizovanom životopise s názvom Marika. Dvojica sa podľa Gombitovej životopisca stretla prvýkrát v roku 1976. Ako začínajúce hviezdy si užili pár spoločných chvíľ, ale oficiálne spolu nikdy netvorili pár. Ich vzťah sa dal pomenovať podľa Vašovej pesničky - Študentská láska. „Boli sme viac ako priatelia,“ priznal svojho času aj Patejdl.

„Boli sme si istý čas bližší. Skrátka, bolo to obdobie, keď ľudia spolu chodili a boli sme mladí... Trvalo to iba pár mesiacov. Dôležité však je, že sme zostali v pohode a dodnes patrím k jej blízkym ľuďom. Bolo to veľmi dávno. Keď sa náš vzťah skončil, rozišli sme sa bez sĺz a výčitiek,“ spomínal hudobník v knihe.

Chvíľu sa nerozprávali

Najväčšou skúškou priateľstva si slávni muzikanti prešli v roku 2015, keď spolupracovali na singli Ten príbeh za náš sen stál. Ústrednú pesničku k filmovej rozprávke Sedem zhavranelých bratov zložil Gombitovej na mieru Patejdl s Kamilom Peterajom. Z reproduktorov sa však napokon miesto typického anjelského spevu Mariky rinul prapodivný chrapľavý hlas, ktorý neladil s hudbou. Skončilo sa to tichou vojnou.

Finálnu verziu skladby totiž v štúdiu mixovali bez prítomnosti Vaša, ktorý sa v tom čase ženil a vyexpedovali ju bez odobrenia speváčky. Do éteru sa tak dostala verzia akoby poskladaná na kolene, nehodná veľkosti a profesionality oboch umelcov.

Autor hudby dodatočne zachraňoval škodu a pieseň nanovo zmixoval, ale Marika Gombitová sa s ním medzitým prestala rozprávať. Ďalší rok ho napríklad nepozvala na veľkolepý koncert k jubilejnej šesťdesiatke, ktorý mala na bratislavskom štadióne. „S Marikou som rok nehovoril, ani nie je dôvod, aby sme sa navštevovali,“ reagoval hudobník.

V speváčkinom tíme to vtedy vrelo, po rokoch však vášne vyprchali. Obe legendy sa udobrili a mysleli na budúcnosť. „Stalo sa, ale sú zmierení. Marika ani on sa nikde nevyjadrovali, že sú pohádaní. Aby zbytočne nevznikla ďalšia kauza,“ potvrdila nám po istom čase Gombitovej manažérka Andrea Pakesová.