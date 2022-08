Hanka Zagorová (†75) spolu so svojím manželom Štefanom Margitom (66) roky žila v tomto krásnom mezonetovom byte v Prahe. Teraz je tomu koniec.

Prežili spolu tridsať nádherných rokov, z toho necelých dvadsať rokov bývali v takomto krásnom útulnom mezonetovom byte. No predtým si speváčka Hana Zagorová (†75) spokojne žila vo svojom starom podkrovnom byte na pražských Vinohradoch, až kým ju jej manžel Štefan Margita (66) nepresvedčil, aby sa presťahovali do novostavby v Podolí. Trvalo jej pár mesiacov, kým sa dala presvedčiť, ale potom si tam takmer dvadsať rokov užívali pohodlie, o akom sa mnohým ani nesníva. Hana síce tvrdila, že nie je nejako špeciálne náročná ani rozmaznaná, ale tento mezonetový byt ponúkal možnosti, po ktorých vždy túžila.

Štefan a Hanka sa v tomto ich byte mali ako v bavlnke. Výhodou tohto nového bývania bolo aj to, že si od začiatku mohli v spolupráci s architektom doňho zapracovať svoje návrhy, čiže takto dostali byt postavený presne podľa ich predstáv, a podľa toho to tam aj vyzeralo. Nečudo, že sa jeho majitelia v ňom cítili tak dobre. Izby v ich mezonetovom byte sú orientované na východ a západ, byt má dve terasy, kde sa dobre darí kvetinám. Domáca pani tam na ozdobu dokonca pestovala aj jahody.

Interiér bytu je moderne zariadený, pôsobí pritom veľmi útulne. Príjemnú atmosféru okrem mnohých milých doplnkov mu dodáva podlaha z bambusového dreva. Obývací priestor od kuchyne oddeľuje krb, Hana so Štefanom si posedenie pri otvorenom ohni dokázali vždy vychutnať. V každom ročnom období atmosféru interiéru dotvárali živé kvetiny vo vázach a sviečky.

Hana Zagorová si so Štefanom Margitom nežila zle, ale dnes to všetko skončilo. Štefan sa na sociálnej sieti podelil o srdcervúci odkaz do neba svojej milovanej manželke: "Hani, láska moja jediná. Ďakujem ti za tridsať krásnych zamilovaných rokov! Na dnešnú 11. hodinu už však nikdy nezabudnem. Strach, úplná beznádej, že som ťa navždy stratil, a že už nie si a nebudeš. Návrat do prázdneho bytu ma drása. Pozerám na tvoje veci a každý krok mi ťa tu pripomína. Milujem ťa a navždy budem! Tvoj Štefan."