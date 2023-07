FOTO Havlová to vo Varoch prehnala: Nemiestne vtipy o bitke žien, detí a mužov

Čo by na to povedal Boris Kollár? Dagmar Havlová v Karlových Varoch nemiestne žartovala o domácom násilí.

Mnohí prítomní hostia neverili svojich vlastným ušiam. Inokedy distingvovaná Dagmar Havlová (70) prehovorila na festivale o domácom násilí a to tak nevhodne a netaktne, že sa z publika ozývali otázky, či to skutočne myslí vážne. Čo vyviedla bývalá prvá dáma?



Možno jej k veselej nálade pomohlo šampanské, ktoré si dala pred vystúpením, alebo výška šeku, ktorý pre svoju nadáciu VIZE 97 preberala. V každom prípade zvolila veľmi nevhodný tón reči, pri téme, ktoré veselá rozhodne nie je.



"Počas covidu sa stalo takým národným zvykom, že ženy bijú mužov a muži ženy. Bijú sa navzájom a je to niekedy tak pol na pol,“ predniesla s úsmevom od ucha k uchu. Okrem toho pobavene dodala: "Občas sa do toho zamotajú aj deti, takže tiež dostanú zprava aj zľava, ale niekedy to presahuje akúkoľvek mieru,“ dodala.



Havlová mala údajne problémy aj s výslovnosťou. Nevedela povedať vetu, že za 1,5 miliónov korún postavia azylové domy, kam sa títo chudáci týraní budú môcť uchýliť. Okamžite po čudnom vystúpení odišla na módnu šou Beaty Rajskej. Skrývala sa za veľkými čiernymi okuliarmi a rozhovory s novinármi odmietla.