Rodina, blízki a fanúšikovia sa nedávno rozlúčili s Josefom Abrhámom (†82), ale nezabúdajú ani na Libušku Šafránkovú (†68). Pozrite, čo jej nechali na hrobe rok po jej smrti.

Herec Josef Abrhám svoju milovanú manželku prežil len o necelý rok, a hoci sú ich blízki aj fanúšikovia smutní z toho, že už nie sú medzi nami, utešuje ich myšlienka, že teraz sú už obaja zase naveky spolu a už ich nič netrápi. Napriek tomu, že sa očakávalo, že dvojica bude spolu odpočívať na jednom mieste, nestane sa tak. Manželia sa totiž ešte počas svojho života rozhodli, že po smrti každého z nich uložia do rodinnej hrobky ich rodičov.

Libušku Šafránkovú takto vlani po poslednej rozlúčke v Prahe pootm uložili do rodinnje hroby v rodných Šlapaniciach, kde sa v podstate konala aj druhá rozlúčka s charizmatickou herečkou. Na prekvapenie mnohých jej rodina dala na náhrobok vytesať priezvisko Abrhámová, ktoré nepoužívala, mala ho iba v občianskom preukaze. Bolo to na znak úcty k jej manželovi Josefovi Abrhámovi, čo cenila aj jeho sestra Boca Abrhámová. POvažuje to za milé gesto o to viac, že Josef Abrhám na cintoríne v Šlapaniciach pochovaný nebude.

Josefa Abrháma uložia do rodinnej hrobky v Kunoviciach pri Uherskom Hradišti, ktoré sú od Šlapaníc vzdialené 85 kilometrov a kde sú pochovaní jeho rodičia a sestra Elenka. A hoci sa teraz celá pozornosť sústreďovala na poslednú rorzlúčku práve s ním, priaznivci nezabudli ani na Libušku Šafránkovú. Od jej úmrtia uplynul práve rok, a tak jej hrob doslova obsypali darmi, aké nemá len tak hocikto, Veď pozrite FOTO v GALÉRII, budete dojatí z toho, čo sa tam objavilo.