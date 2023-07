Zo zdravotných problémov sa zabávač Petr Novotný odstával len veľmi pomaly…

Zmenený na nepoznanie. Český zabávač Petr Novotný (75) pred desiatimi rokmi prekonal nebezpečnú mŕtvicu. Zastihla ho na letisku v Ruzyni pre odletom za morom. Vtedy chodil dookola a nevedel, ako sa volá. Potom sa k tomu pridali ďalšie zdravotné problémy, ktoré ho takmer stáli život. Návrat do normálneho života nebol pre muža, ktorý oplýval šarmom a humorom vôbec jednoduchý.

Dnes sa však Novotný rozhodne nenudí. Predovšetkým vďaka skupine Fešáci má neustále vzrušenie. Narodeniny oslávil v kruhu rodiny a pár najbližších priateľov, no oslavu plánuje aj s kamarátmi z kapely. Skupina Fešáci chystá aj vydanie DVD a pár kusov podpíše aj Petr Novotný. Minulý rok na koncerte takisto nemohol chýbať.

Zdravotné problémy pred rokmi ho odstavili z normálneho a spoločenského života. Tri roky po mŕtvici mu zlyhali ľadviny a znova bojoval o život. V roku 2017 musel ísť na operáciu srdca, pretože dostal infarkt. Má dvojnásobný bypass.

O rok neskôr bol hospitalizovaný o päť minúť dvanásť na celkové zlyhanie organizmu. Vo vojenskej nemocnici ho dokonca museli uviesť do umelého spánku. V ten istý rok nasledovala operácia prostaty.

Choroby a zdravotný stav sa podpísali aj na výzore Petra Novotného. Zostarol, pôsobí unavene a má nejaké kilogramy navyše. Napriek tomu občas na jeho tvári zahliadnete jeho povestný úsmev. Aktuálne je Petr v kontakte s priateľmi zo skupiny Fešáci, no na veľký návrat do šoubiznisu to pri jeho podlomenom zdraví nevyzerá.