Český influencer už v mladom veku podľahol plastickým operáciám…

Mladý český influencer Tadeáš Kuběnka (20) už v mladom veku podľahol plastickým operáciám. Svojím vzhľadom pripomína partnera Barbie – Kena. Mladému mužovi, ktorý svoju sexuálnu orientáciu netají, však sebavedomie evidentne nechýba. O početných estetických zákrokoch porozprával v relácií českého webu Expres.cz.

Tadeáš priznal, že má urobený nos. "Som s ním spokojný, nechcem vyzerať ako Michael Jackson,“ povedal moderátorom, ktorých jeho premena zaujala. „Mám výplne v brade, na perách a v lícnych kostiach. Botox mám nad obočím a na čele. Po mesiacoch sa mi hýbe aj obočie. Na výplne chodím raz do roka. Madonna pôsobí ako vankúš, ja vyzerám krásne,“ priznal sebavedomo.



Kuběnka pred časom šokoval českú verejnosť medializovanou gay kauzou. Priznal, že strávil noc s raperom Sergejom Barracudom. Influencer priznal, že medzi nimi prebehli intímnosti, aké môže muž poskytnúť mužovi. Raper Sergei sa voči týmto obvineniam hrubo ohradil a zvažoval žalobu. Za volantom natočil zúrivé video, v ktorom máva papierom s údajnou žalobou. "Na mne žiadny Kuběnka parazitovať nebude“, kričal nahnevane.



Pobúrený bol aj mladý influencer, ktorý horúci románik zverejnil. "Som znechutený. Mám z tej noci fotky, navyše tam boli aj iní ľudia, preto vôbec nechápem, že sa tvári akoby sa nič nestalo,“ povedal na margo Barracudu mladý blondín.



Všetko sa začalo veľmi nenápadne. Sergei vo fitku nepozdravil Tadeáša. V živote ho zrejme nenapadlo, aký škandál tým spôsobí. Kuběnky sa to veľmi dotklo a vyrukoval s tým, že v máji spolu strávili noc. Stalo sa to po koncerte speváka Adama Mišíka. Barracuda pohrozil mladému mužovi žalobou, ten si však za svojimi tvrdeniami stojí. V Čechách o svojej orientácií hovorí mnoho osobností. Honza Musil má manžela, oženil sa aj umelec Milan Peroutka a herec Jan Cina žije s partnerom už 16 rokov.