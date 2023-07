Gáboríkovci majú už za sebou prvú letnú dovolenku. Ivana sa ukázala v dvojdielnych plavkách a poťažkala si o popôrodnej postave. Takéto reakcie však nečakala.

Rodinka už pravidelne začína letnú sezónu vo svojej vile v Chorvátsku. Tentoraz sa tam vybrali krátko po oslavách svojich dvoch dcér. Ivana Gáborík je už vyše roka dvojnásobnou mamou. A aj keď má po pôrodoch perfektnú postavu, ona sama si to nemyslí. Počas dovolenky sa o tom posťažovala aj pred svojimi fanúšikmi, aby sa tak podelila o trápenie, ktoré má mnoho iných žien.

„Už štvrté leto iná postava, iná konfekčná veľkosť. Po dvoch pôrodoch preferujem plavky s vysokým pásom alebo celé. Diastáza, hernia a uvoľnená koža... Chce to všetko čas, ale teraz sa cítim pohodlne takto,“ slávna mamička na Instagrame vymenovala problémy, ktoré má od narodenia svojich dcér. Kvôli tomu sa nateraz vzdala aj odvážnejších modelov plaviek, ktoré toho viac odhaľujú.

Úspešná tanečníčka zrejme čakala, že po takejto úprimnej spovedi ju viacerí fanúšikovia poľutujú. Keď si však Ivana prečítala komentáre pod fotografiami, musela byť nepríjemne prekvapená. Namiesto toho sa dočkala vlny hejtu, keďže nikto nechápal jej sťažovanie sa. Väčšina zo sledovateľov mala totiž pocit, že stále vyzerá fantasticky a takouto sebakritikou nedáva dobrý vzor ostatným ženám, ktoré nemajú dokonalú postavu.

Nahnevané komentáre sa rútili jeden za druhým

„Myslím, že z tohto príspevku majú komplex 19-ročné bezdetné dievčatá. Máte krásnu postavu a áno, je to o tom, ako sa kto cíti. No podľa mňa by tejto spoločnosti neuškodilo, keby influencerky občas ukazovali aj „nedokonalosti“. Tak by sa aspoň všetci nepredbiehali, ako byť dokonalými,“ odkázala jej jedna zo sledovateliek.

Ešte ostrejšie slová zvolila ďalšia z fanúšičiek manželky Mariána Gáboríka. „Taký celkom nešťastný popis, Ivanka. Máte konfekčnú veľkosť, tipujem XXS, čo má minimum žien pred deťmi, skôr mladé slečny na základnej či strednej škole. A potom sa čudujeme, prečo vznikajú psychické problémy a poruchy príjmu potravy. Možno ste mysleli strie, no keby aj, tak tie sa tiež dajú nosiť s hrdosťou. Alebo sa mýlim,“ položila jej na záver výstižnú otázku.

Viacerí sa Ivany v komentároch pýtali na to, kto by si už teda mal obliecť bikiny, ak nie ženy s takou postavou akú má ona. Niektoré z nich sa zasmiali, že v tom prípade by mali tie ostatné vyjsť na pláž asi v burke, aby zakryli všetky nedostatky. Našli sa však aj takí, ktorým sa nepáčilo aký vzor dáva Gáborík takýmito vyjadreniami mladej generácii dievčat. Tých sa môžu podobné reči veľmi dotknúť a negatívny dopad budú mať aj na ich psychiku.

„Chápem, že si to myslela inak a vyzeráš top. No je obrovská pravdepodobnosť, že mladé baby, ktoré by si mala práve týmto „influencnúť“, si to preberú trochu inak. Čo je obrovská škoda, lebo dnes už začína byť hit mať „any eating disorder“ (pozn. nejakú poruchu prijímania potravy). Keď teda napíše konfekčná veľkosť, tipujem 34, že si netrúfa na bikiny, mala by uviesť na správnu mieru aj prečo. Zvlášť, keď to píše ako influencerka, ktorú sledujú mladé 16-ročné dievčatá,“ jedna z Gáboríkovej fanúšičiek napísala nahnevaný komentár. Možno si to po takýchto komentároch Ivana nabudúce so zbytočnou sebakritikou dobre premyslí.