Známy herec a moderátor Jan Kraus oslavuje jubileum. V živote nezažil len úspech, ale aj drámy.

Vo svojej televíznej šou Jan Kraus (70) vyspovedal množstvo známych ľudí a niektorí z jeho talkšou odchádzali urazení a ponížení. Na obrazovku TV Prima chodievajú k nemu do kresla len tí najodvážnejší. Známy herec s povestným ironickým humorom oslavuje okrúhle narodeniny Pre jeho vitalitu a podrezaný jazyk by ste mu však hádali menej.

Hviezdil vo filmoch ako Dívka na košteti, alebo Jak sa budí princezny. Vďaka vzhľadu grázla, hral skôr negatívne postavy. Jeho prvou manželkou bola tiež herečka Jana Krausová. Porodila mu dvoch synov Adama a Davida.



Druhou ženou sa stala jedna z najvyšších českých herečiek Ivana Chýlková. "Keď som ho po prvýkrát uvidela, bol to malý škrečok s veľkým zadkom. Musel sa veľmi snažiť aby ma presvedčil. Pusu nezavrel a bol veľmi vtipný,“ povedala pre Prima Ženy jeho súčasná žena Ivana.



Zaujímavosťou je aj komplikovanosť Krausových vzťahov. Ivanin bývalý partner Karel Roden žil dlhé roky s jeho prvou manželkou Janou Krausovou. Tá sa k manželovmu odchodu za inou ženou tiež vyjadrila. "Nemá cenu, aby sme spolu žili len kvôli synom. Nechcela som, aby mi zobral rodinu. A tak sme ňou zostali, len sme boli trochu väčšia rodina,“ uviedla Jana Krausová.



Ani známemu hercovi a moderátorovi sa nevyhli škandály. Jedným z nich bolo objavenie jeho syna Marka Blažka, o ktorom netušil až do jeho dospelosti. Ani jeho syn to dlhé roky tiež nevedel. To, že môže byť Krausovým synom mu tvrdilo okolie.



"Bral som to tak, že to musím konečne vyriešiť. Ľudia ma otravovali skoro denne. Videli to, čo teraz vidia bratia. Nielen tú podobu, tón hlasu, ale aj chovanie. Matka bola dosť proti, keď som s pátraním začal,“ povedal jeho syn Marek pre Magazín DNES. Nakoniec Jana Krausa kontaktoval a spoločne s ním išiel na testy DNA. Tie ich rodinný vzťah potvrdili. Jeho brat Adam sa tomu smial. "Bolo to jasné. Na hlavu bolo jedine to, že vôbec išli niečo overovať,“ povedal syn z manželstva s Krausovou.