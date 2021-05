Jasmina a Rytmus oslavujú druhé výročie svadby, pozrite, ako si žijú. Jednu vec by nemenili za nič na svete.

Keď Rytmusovi skrachoval sedemročný vzťah s Darou Rolins, zanedlho sa prevalilo, že už má nový objekt lásky a nebol to nikto iný, ako vtedajšia moderátorka súťaže SuperStar Jasmina Alagič. Do balkánskej princeznej, ako jej sám občas hovorí, sa zamiloval tak veľmi, že potom udalosti nabrali rýchly spád.

Po tom, ako sa prevalil ich vzťah, dvojica sa už neskrývala a na sociálnych sieťach zverejňovala spoločné fotografie a vzájomné vyznania. Po siedmich mesiacoch vzťahu prišli zásnuby, na Vianoce oznámili fanúšikom, že budú traja, a potom už nasledovala honosná svadba. Tú chcel Rytmus stihnúť ešte pred narodením syna Sanela, pretože si želal, aby ich spoločný potomok prišiel už do hotovej rodiny.

Odvtedy si žijú spokojný život vo svojom útulnom dome a spoločne vychovávajú syna Sanela. Jasmina sa na sociálnej sieti vyznala, že aj v milión ďalších životoch by si vybrala ten so svojimi chlapmi, a myslíme si, že je to vzájomné. No Rytmus odhalil, ako žijú v skutočnosti, a možno budete prekvapení, keď uvidíte tie fotky, veď pozrite v GALÉRII.