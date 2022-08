Ten sa vyfarbil! Pozrite, čo sa prevalilo o Bagárovej expartnerovi Machovi, z jeho nových fotiek vás zamrazí. Tušila to o ňom Monika?

Mnohým stále vŕta v hlave, čo bolo skutočnou príčinou definitívneho rozchodu Moniky Bagárovej (28) a MMA zápasníka Makhmuda Muradova (32). Obaja sa k sebe pokúsili vrátiť kvôli spoločnej dcére Rumii (2), ale nedávno Monika oznámila fanúšikom, že sa to nepodarilo a je koniec, odteraz si každý z nich pôjde svojou cestou, ale pre každého z nich je prioritou šťastie a spokojnosť ich dcéry. A potom sa začali diať veci..

Mach dostal nečakanú stopku od českých úradov. Za nejasných okolností bol označený ako nebezpečný pre Českú republiku a tá mu teraz odmieta udeliť vízum. Tým mu však zároveň znemožnili kontakt s dcérou Rumiou, ktorá žije s mamou, Monikou Bagárovou (28) pri Brne. Špekulovalo sa aj o tom, že Makhmud je napojený na albánsku mafiu, ale zdá sa, že je to ešte horšie...

Už dávnejšie Muradovov český tréner Petr Kníže zmienil, že za Machovými častými odchodmi do Uzbekistanu nie je len chorý otec, ale aj Machove nielen športové, no i podnikateľské a dokonca aj politické ambície. Mach sa netají tým, že ma blízko z uzbeckému prezidentovi, ktorý je však kontroverznou politickou postavou. Snažil sa obmedziť autonómiu časti Uzbekistanu a navyše obdivuje Putina a má dobré vzťahy s Ruskom, čo v čase agresie na Ukrajine môže byť v Česku považované za problém. „Uzbekistan môže byť braný ako proruský,“ myslí si Machov bývalý trenér Petr Kníže. „Mach tam je až športovo-politicky aktívny. Tam to funguje tak, že skupina ľudí okolo prezidenta disponuje všetkým a on s tými ľuďmi spolupracuje. To mu v Česku neprospieva,“ vysvetlil Petr Kníže pre iDNES.cz. Preto je zrejme v česku nežiaduci a viedlo to k tomu, že mu odmietli udeliť víza. A teraz sa Mach rozhodol pre zásadný krok, pozrite, akými fotkami sa pochválil, z toho mrazí.