FOTO Joža Ráža po skone Patejdla: Zničený zamieril so ženou na polikliniku. Takto teraz vyzerá

Reportér PLUS 7 DNÍ v pondelok zastihol zdrveného Joža Ráža pred jeho domom v Prievoze. Na prvý pohľad posôbil zničene, schudnuto a zostarnuto.

V sobotu sa celé Česko a Slovensko ponorilo do obrovského smútku. Zomrel líder a hlavný autor skupiny Elán Vašo Patejdl (†68), ktorý podľahol zákernej chorobe- rakovine pankreasu, o ktorej sa mal dozvedieť pred dvoma mesiacmi. Šokujúcu správu o jeho úmrtí potvrdila na sociálnych sieťach aj samotná legendárna skupina.

„S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za Teba a drž nám tam hore miesto. O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať,“ zverejnili informáciu a túto ťažkú situáciu viac nekomentovali.

Reportér PLUS 7 DNÍ v pondelok poobedňajších hodinách zastihol zdrveného Patejdlovho kamaráta a frontmana skupiny Elán Joža Ráža (68) pred jeho domom v Prievoze. Hoci ho smrť Vaša bezpochyby veľmi zasiahla, život aj v jeho prípade ide ďalej, o čom sme sa sami presvedčili.

Zhruba okolo štvrtej hodiny poobede sadla hudobná legenda, oblečená v čiernom tričku a čiernych roztrhaných krátkych nohaviciach, za volant a spolu s manželkou Barborou si to namierili do Zdravotného strediska Drieňová. Ráž ostal sedieť vo svojom skromnom čiernom aute Suzuki a na Polikliniku zamierila iba jeho manželka, ktorá v útrobách budovy pobudla zhruba hodinu. Potom sa spolu vrátili domov. Pri pohľade na speváka by ho z diaľky spoznal dnes zrejme iba málokto. Nepôsobil tak ako ho mnohí poznajú z pódia - tvrdý a svojský rocker, ale ako zostarnutý a schudnutý muž, ktorého kroky akoby viac oťaželi.

V pondelok vo večerných hodinách sa verejnosti prihovorila aj vdova Miluše Patejdová, ktorá poďakovala všetkým za podporu v týchto ťažkých časom a ozrejmila Vašov náhly odchod. „Môjho manžela nečakane zasiahla veľmi zákerná choroba. Jeho zánik bol spôsobený celkovým vyčerpaním tela počas progresie zákerného malígneho ochorenia pankreasu. Lekári ho informovali o diagnóze 14 dní pred tým osudným dňom. Najskôr sme vedeli o jeho chorobe len s Vašom, potom jeho traja synovia,“ vysvetlila a prezradila aj, kedy je s legendárnym umelcom naplánovaná posledná rozlúčka.

Tá sa uskutoční v stredu 30. Augusta 2023 od 14.00 hodine v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie v Prahe - Strahově. „Vašo si veľmi vážil svojich priateľov, ale aj fanúšikov a priaznivcov. Možnosť rozlúčiť sa s ním budú mať jeho blízki aj kolegovia aj široká verejnosť, pre ktorého bude vyhradený priestor na nádvorí Strahovského kláštora. Ďakujeme všetkým, ktorí venujú Vašovi tichú spomienku,“ dodala na záver.