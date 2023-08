Katarína Jesenská po prvýkrát prehovorila o období, kedy sa ocitla na dne.

Moderátorka Katarína Jesenská (52) patrí medzi populárne televízne tváre. Ženy jej závidia fantastický vzhľad, muži obdivujú jej šarm. Málokto by jej skutočne tipoval jej reálny vek. Napriek veľkému úspechu však aj Katka Jesenská zažila kedysi chvíle, kedy jej bolo nesmierne ťažko. O svojom dne prehovorila aj v šoubizovej relácií NAOSTRO.

"U mňa bol zlomový rozvod. Vtedy človek príde na veci, na ktoré by asi keby nenastala taká krízová situácia nikdy neprišiel. Napriek tomu som bola vďačná, že som sa tak rozhodla. Povedala som si, že odídem, hoci to bolo veľmi ťažké. Bolo ťažké prijať to, že spoznáte tú druhú stranu, vtedy keď sa niečo udeje,“ priznala blond moderátorka a po prvýkrát prehovorila o ťažkom rozvode.

Rozvod ju doslova prevalcoval. "Trvalo to veľmi dlho a bolo to veľmi náročné. Prešla som si veľmi ťažkým obdobím. Som rada, že je za mnou. Myslím si, že ma to veľmi posilnilo. A keď som si myslela, že som úplne na dne, tak vtedy som sa z toho dna konečne odrazila a nejako to začalo celé fungovať,“ povedala úprimne.



Jesenská má aj odkaz pre ženy, ktoré prechádzajú podobným náročným obdobím. "Netreba si nikdy vzdávať. Každý má tendenciu raz, alebo dvakrát v živote sa vzdať a povedať si, že sa mi nič nedarí. Sama som mala veľmi dlhé obdobie keď sa mi nič nedarilo. Máme vtedy tendenciu tomu podľahnúť, lebo nevidíme svetlo na konci tunela a rozhodneme sa nerobiť nič. A to je tá chyba, lebo vždy to svetlo na konci tunela je. Keď máte pocit, že nebudete mať uplatnenie a nebudete sa cítiť znova milovaná, tak potom zistíte, že tú šancu máte,“ dodala na záver.