Ešte nie je plnoletá, no topí sa v luxuse. Kordula Stropnická (17) si žije rozprávkových životom, cestuje po svete a nosí svetové a drahé značky. Dcéra Veroniky Žilkovej (61) rozhodne netrpí núdzou. Jej rovesníčky jej môžu len ticho závidieť. Na nedávnej premiére predviedla doplnky luxusnej módnej značky Louis Vuitton, ktoré bežného smrteľníka stoja niekoľko výplat.

Spoločnosť má Kordula Stropnická rada podobne ako jej staršia sestra Agáta Hanychová (38). Podobne ako bývalá modelka aj ona svojím vzhľadom strháva veľkú pozornosť. Na premiéru Kazmovho filmu sa podľa dress codu obliekla do čierneho outfitu, ktorý doplnila o kabelku Louis Vuitton v hodnote 2400 eur. A šlapkami rovnakej značky v hodnote 800 eur. Na tínedžerku celkom závratné sumy.

Za jej prepychovým životným štýlom stojí najmä priateľ Damian. Jeho otec podniká v zábavnom priemysle pre dospelých. Mladík tak nemá o peniaze núdzu a svoju atraktívnu mladú priateľku môže doslova hýčkať. Zamilovaná dvojica nedávno oddychovala v Thajsku, kde si užívali to najlepšie jedlo, bazény na streche, či kŕmenie slonov.



Veronika Žilková ako mama tvrdí, že nemá veľa peňazí nazvyš. So svojím bývalým manželom Martinom Stropnickým sa dlho nevedela zhodnúť na výživnom, no vďaka Kordulinmu bohatému priateľovi je o ňu dobre postarané. Na rozdiel od mnohých tínedžeriek, ktoré nakupujú v second handoch sa Kordula pýši doplnkami za tisíce.