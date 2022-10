Simona Krainová sa pochválila zábermi spred 30 rokov, keď bola zamilovaná do Lukáša Vaculíka. Neuveríte, že je to tá istá žena. Ten rozdiel je neskutočný.

Modelka Simona Krainová na budúci rok oslávi okrúhlu päťdesiatku, no vyzerá, akoby zastavila čas. Pre ňu stále platí jej obľúbené tvrdenie, že na vek jednoducho kašle. A podľa toho aj žije. Spolu s manželom Karlom Vagnerom mladším vychovávajú dvoch synov, Maxa a Bruna. A keďže Simona ich mala už bližšie k štyridsiatke, aj to jej pomohlo, že sa mentálne cíti mladšie.

Samozrejme, Simona dbá aj na svoju fyzickú kondíciu, zdravo sa stravuje, v pohode zabehne desať kilometrov niekoľkokrát do týždňa. Spolu s manželom zvyknú postúpiť aj rôzne ozdravné procedúry, ktoré ju tiež dokážu omladiť, jednoducho Simona na svoj vek vyzerá viac než dobre.

Teraz si však Simona na sociálnej sieti zaspomínala na časy spred tridsiatich rokov, keď si zahrala po boku Lukáša Vaculíka a Sagvana Tofiho vo filme Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu. Simona vtedy mala sladkých 19 a vyzerala úplne inak, než ju poznáme v posledných rokoch, jednoducho celkom iná žena.

Simona na nakrúcaní filmu v réžii Jaroslava Soukupa spomína veľmi rada. Do Lukáša, ktorý mal vtedy čerstvých 30, bola platonicky zamilovaná. Jej obdiv k hereckému kolegovi do vzťahu však nikdy neprerástol. Zato so Sagvanom Tofim to už bola iná káva. Ten to stíhal zároveň aj so Simoninou vtedajšou kamarátkou Darou Rolins, ale to už je iný príbeh.