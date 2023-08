Simona Krainová šokovala fanúšikov. Rozhodla sa zdieľať svoje obnažené fotografie na platforme OnlyFans. Hanychová ju vysmiala.

Svoju nahotu chce zverejniť a zarobiť na nej aj v zrelom veku. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Simona Krainová (50) už nevie, čo od dobroty. Posledné mesiace provokovala fanúšikov obnaženými fotografiami. Teraz ich chce speňažiť. Kontroverzná blondínka sa okrem bežných sociálnych sietí, presúva aj na platformu OnlyFans.

Dôvodom sú jej umelecké akty, na ktorých pracuje množstvo ľudí z jej tímu. Zadarmo to ale robiť nebude. Na jej rozhodnutie, ktoré sa rozhodla zdieľať s ľuďmi, ktorí ju sledujú reagovala aj provokatérka Agáta Hanychová (38). Tá si aktuálne užíva luxus v Marbelle, no dianie v šoubiznise stále sleduje.

"Tak ja neviem. To OnlyFans vynechám. Prsia po kojení, kruhy pod očami a opar. Za to by som nič nedostala,“ rýpala do Krainovej, no zároveň si urobila žarty aj zo seba. Krainová chce dozaista zo svojho vzhľadu vyťažiť maximum. Jej krása už prešla niekoľkými vylepšeniami, no túžba po pozornosti je u nej silnejšia ako túžba žiť klasický život dvojnásobnej matky.



Rozhodla sa pre platformu, ktorú používajú napríklad pornoherečky, či mladé krásky za vidinou rýchleho zárobku. Nový účet Simony Krainovej sa volá OnlySimonaFans a za jej obsah si môžu fanúšikovia priplatiť približne 17 eur mesačne. Zo svojej práce a odhalených fotografií môže skôr vyťažiť, pretože Instagram takúto službu nemá. "Budem tam dávať umelecké akty, ktoré Instagram netoleruje,“ ubezpečila svojich fanúšikov známa česká topmodelka.