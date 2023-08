Topmodelka Simona Krainová má najväčšiu konkurenciu v rodine.

Staršia sestra Simony Krainovej (50) prešla veľkou premenou. Yvona Maléřová (56) konkuruje sestre topmodelke rovnako štíhlou postavou a mladistvým vzhľadom. Málokto by povedal, že Simonina sestra je už babičkou. Vďaka synovi Markovi má vnuka Filipa.

Niekoľko rokov rozvedená Yvona má po svojom boku mladšieho partnera a po jeho boku žiari šťastím. Vždy to tak nebolo. Kedysi bola zo svojho vzhľadu nešťastná a frustrovaná.



Yvonu hnevalo, že keď si skúšala nové oblečenie v kabínke, nič jej nesedelo. Problém však nebol v tom, že by oblečenie bolo nemožné, ale v tom, že podľa jej slávnej sestry bola tučná. Simona so svojej staršej sestre riadne natrela, a to Yvonu prebralo k tomu, aby zmenila svoj životný štýl.

Pred pár rokmi Simonina sestra postupne zhodila 12 kíl, z hmotnosti 74 kilogramov sa dostala na 62 kilogramov, čo v jej prípade bohato stačilo a dnes je z nej celkom iná žena. Pomohlo jej, že vynechala sladkosti. Kalorické jedlá vymenila za zdravšie, ktoré jej dodajú viac energie, napríklad ovsené vločky, semiačka chia, ovocie, zeleninu, tmavé pečivo, a začala piť obyčajnú vodu s citrónom. Kávu pije bez mlieka, z alkoholu suché biele víno.



No najdôležitejšie podľa nej bolo zdvihnúť zadok a začať sa hýbať. Maléřová pravidelne beháva a cvičí. Podľa mnohých je vo svojom veku stále zaujímavou a trendy influencerkou.Yvona na rozdiel od svojej mladšej sestry Simony celý život pracuje ako úradníčka, no aktuálne má obrovský úspech aj na sociálnych sieťach.