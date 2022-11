FOTO Kuchařová po rozvode s Brzobohatým už do vankúša neplače: Konečne nový chlap! Kto je to?

Kuchařová Brzobohatému novú lásku nezávidí, aj ona je po rozvode už opäť šťastne zadaná.

Ich rozvod nebol nič príjemné, ale napokon sa obaja pohli ďalej, Ondřej Brzobohatý si užíva nový vzťah s o štyri roky staršou moderátorkou Danielou Písařovicovou, ktorá si dokázala na svoju stranu získať aj Ondrovu mamu, herečku Hanu Gregorovú. A rovnako aj Taťána Kuchařová si užíva zmenu vo svojom živote.

Daniele a Ondrovi to vo vzťahu klape. „Myslím si, že keď je človek spokojný v osobnom živote, potom sa mu to prekresľuje do ďalších a ďalších vecí. Takže u mňa to bude asi tá spokojnosť celkovo,“ prezradila denníku Blesk Pisařovicová, ako to má vo vzťahu s dvakrát rozvedeným muzikantom.

No ani Brzobohatého bývalka Taťána Kuchařová sa nemusí sťažovať na nepriazeň osudu, hoci tá sa s rozvodom vyrovnávala o poznanie ťažšie ako jej dnes už exmanžel Ondro. „Mám sa skvele, veľa pracujem a užívam si život,“ je nad vecou Taťána, ktorá už je vraj znovu zadaná. A kto je jej vyvolený? Pozrite v GALÉRII, čo o ňom prezradila.