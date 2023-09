Peter Konečný bol pred niekoľkými rokmi partner prezidentky Zuzany Čaputovej. Takto vyzerá dnes.

Po boku prezidentky Zuzany Čaputovej (50) sa počas jej kampane objavoval fotograf Peter Konečný (56). Pár tvorili v čase, keď bojovala o post hlavy štátu. Fotograf a hudobník stál po jej boku a keď vyhrala, cez volebnú noc dostal tričko s nápisom prvý frajer Slovenskej republiky. Následne sa však dvojica rozišla.

Krátko nato začal chodiť Peter Konečný s hudobníčkou Dorotou Nvotovou. Ich vzťah trval len pár mesiacov a išiel do stratena. Život po boku známych žien nebol jednoduchý. Po boku Zuzany Čaputovej zažíval rôzne nepríjemné útoky, napríklad ho nechceli obslúžiť v reštaurácií.



Umelca sme pred pár dňami zachytili v centre Bratislavy s fotoaparátom v ruke. V čiernom outfite pôsobil v dave nenápadne. Fotografovaniu sa venuje aj naďalej, no hrá aj v hudobnej skupine. Konečný nedávno priznal, že napriek negatívnym stránkam popularity po boku prezidentky mu tento vzťah otvoril dvere do umeleckej sféry.



Asi o rok sa má po veľkej rekonštrukcii otvárať synagóga v Trenčíne a podpredsedníčka židovskej náboženskej obce, pani Hodálová ho oslovila s výstavou. Vystaví tam svoj projekt Personal Holocaust. Okrem toho hrá v džezovom orchestri, čo bol vždy jeho sen, lebo okrem fotografii sa celý život venoval hudbe. Bol kontrabasistom a basgitaristom a vždy sníval hrať v orchestri.



V júni poskytol týždenníku Šarm rozhovor, v ktorom priznal, že chodí so ženou, ktorá nie je známa. "Ja mám momentálne svoj pekný vzťah,“ priznal fotograf, ktorý doteraz nevie dôvod rozchodu s najvyššou hlavou štátu. "To sa musíte opýtať jej,“ povedal v rozhovore.