Český spevák Milan Peroutka sa nedávno oženil – vzal si muža. S fanúšikmi sa podelil o spoločné fotografie s manželom i dojímavé slová…

"Keby som mal po takmer dvoch týždňoch povedať jedno slovo, tak by to bolo, že ďakujem. Prečítal som si všetky vaše správy i komentáre. Chcel som bez okolkov vedieť ako na tom v Čechách sme,“ okomentoval Milan Peroutka fakt, že vzťah s mužom verejnosti odhalil až vo chvíli, keď sa oženil.



"Gratulujete mi k odvahe zdieľania môjho súkromia s vami, ale viete, čo bolo zďaleka najťažšie? Priznať to sám pred sebou. Nechcel som byť pre dievčatá zrazu kamoška, stále sa im chcem páčiť. Chcel som aby moji mužskí kamaráti nestratili pocit, že so mnou môžu riešiť čokoľvek. Všetci sme zvyknutí na určité kategórie ľudí a ja som sa bál klíšé z týchto definícií,“ objasnil Milan, prečo tak dlho s priznaním váhal.

Umelec už teraz vie, že svojím životným rozhodnutím o priateľov nepríde. Možno aj preto sa rozhodol zdieľať čiernobiele fotografie, na ktorých je so svojím manželom Dominikom v svadobný deň. Jeho muž je synom bohatej českej podnikateľky a od Peroutka je mladší o osme rokov. Spevák, herec a moderátor sa tak ocitol v miliardárskej rodine.



"Chcem tu byť pre všetkých. Mám v pošte vaše príbehy i keď najviac riešim ten svoj. Ďakujem vám za dôveru, nechcem vás sklamať. Ak môj príspevok dodá odvahu aspoň jednému človeku, tak to stálo za to,“ dodal Milan Peroutka, ktorý v minulosti randil aj so ženami. Jeho bývalou priateľkou vraj bola aj Anička Slováčková.