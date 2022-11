Manželke Karlosa Vémolu Lele sa už nový nos zahojil a ona je s ním maximálne spokojná, ale...

Odkedy sa prevalila kauza s neverou Karlosa Vémolu, známy párik sa sto čo stoj snaží tváriť, že sa vlastne nič nestalo a všetko je tak, ako má byť. Karlos seká dobrotu, snaží sa vylepšiť svoj mediálny obraz na sociálych sieťach, kam pridáva fotky s Lelou či s deťmi. A taktiež sa obaja s Lelou nevyhýbajú spoločenským podujatiam, kam chodia pekne spolu a tvária sa, že sa nechumelí...



Lela Vémola ide do spoločnosti celkom rada nielen preto, aby podržala svojho manžela a všetkým ukázala, že pri ňom stojí v dobrom aj v zlom, no okrem toho sa aj celkom rada pochváli svojím novým nosom, ktorý si dala upraviť až v ďalekom Iráne.



Lela je s tým, ako sa operácia podarila, maximálne spokojná. "Bez filtra, opuch pomaličky mizne, mám radosť. Najlepšie rozhodnutie v mojom živote bolo ísť na nos. Ktokoľvek ma stretne a pozná ma, tak mi povie, že je to super. O to viac ma teší, že tú zmenu nevidím len ja, ale aj okolie," pochvaľovala si na sociálnej sieti výsledok zákroku, na ktorý si podľa vlastných slov sama našetrila.



Nedávno sa Lela spolu so svojím manželom objavila na party v klube Moon, a tak si všetci prítomní mohli zblízka naživo obzrieť jej nos. Všetci jej ho podľa Lely chválili, samotný nos je malý, pekne urobený, ale jej "prifuknuté" pery teraz pri ňom vyzerajú... No veď pozrite FOTO v GALÉRII. Nuž, ale ako sa vraví, proti gustu žiaden dišputát, ak je Lela spokojná, ostatných do toho nič nie je...