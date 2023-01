Štefan Margita zažil šok. Keď zbadal Luciu Bílú, myslel si, že má vidiny...

Štefan Margita (66) má za sebou veľkolepý koncert O2 aréne, ktorý venoval pamiatke jeho zosnulej manželky Hany Zagorovej (†75). Na koncert si pozval ako hostí spevákov Luciu Bílú (56) a Vojtu Dyka (37). Všetko dopadlo na výbornú, a hoci Štefan pri jeho príprave rozhodne nič nepodcenil, dvakrát zostal v šoku.

Prvý šok zažil, keď sa počas spievania zosypal z pódia, keď namiesto schodu stúpil do prázdna a spadol. To však vzal celkom s humorom. Druhý šok, pri ktorom si myslel, že už má vidiny, mu pripravila speváčka Lucie Bílá. Tá si s Margitom prišla zaspievať Hankine pesničky. Lucia najskôr zaspievala Maluj zase obrázky a potom so Štefanom ako duet pieseň Rybičko zlatá, přeju si.

Keď ju Štefan Margita zbadal na pódiu, myslel si, že si požičala šaty Hanky Zagorovej. Pred rokmi sa Štefan s Hankou fotili spolu na plagát a Hanka si obliekla dlhé červené šaty, ktoré jej Štefan pre túto príležitosť priviezol zo španielskej Malagy. Ako sa vzápätí ukázalo, išlo o iné, no farbou a dĺžkou veľmi podobné šaty, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Štefan Margita Lucii po odspievaní piesní rovno na pódiu venoval šperk, ktorý počas svojho života nosila Hanka Zagorová. „Ďakujem, Lucia, veľmi, že si medzi nás prišla. Tu ti Hanka posiela darček. Je to niečo, čo mala veľmi rada a čo rada nosila na krku,“ povedal rozochveným hlasom.

Margita podal Lucii retiazku s krížikom z bieleho zlata posiaty malými diamantmi. „Je od Christiana Diora a Hanke som ho kúpil v Parížskej pred dvadsiatimi rokmi. Nosila ho veľmi rada na koncerty aj do spoločnosti,“ prezradil nám Štefan. Lucie si na záver koncertu šperk dala na krk, pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa na nej vynímal.