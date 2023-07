FOTO Luxus na svadbe Kočnerovho právnika: Fico so sexi brunetkou, zlatý príbor a nechýbal...

Luxusná svadba kontroverzného právnika Paru na českom zámočku. Mendrejová i Vittek odhalili ako to tam vyzeralo. Pozrite!

Aby sa oženil, cestoval ďaleko za hranice. Počas uplynulého víkendu vhupol do chomúta kontroverzný právnik Marek Para (44), ktorý zastupuje aj odsúdeného Mariána Kočnera. Známy advokát si zobral za manželku dlhoročnú priateľku a právničku Alexandru, s ktorou tvorí pár viac ako sedem rokov. Svadba sa konala v luxusnom zámockom areáli päťhviezdičkového hotela Chateau Mcely, kam pozval približne 50 hostí. Miestami to tam vyzeralo ako na víkendovom zraze smerákov, no prekvapili aj tváre zo šoubiznisu.

Všade samé zlato

„Náš eko-elegantný zámocký hotel sa nachádza necelú hodinu jazdy od Prahy. Je ideálnym miestom pre romantické podujatia,“ píše sa na stránke hotela, kde svadobčania boli aj ubytovaní. Hotel má k dispozícii 24 izieb. „Každá z našich izieb je zariadená v inom štýle, každá má svoje meno a každá je zariadená s maximálnou starostlivosťou a s dôrazom na ten najmenší detail,“ dozvedáme sa.

Svadbu v Česku si nedali ujsť viacerí slovenskí politici, medzi nimi aj poprední predstavitelia Smeru. Reč je o expremiéri Robertovi Ficovi, ktorý na sobáš nezobral manželku, ale prišiel po boku mladej sexi brunetky Kataríny Szalayovej, ktorá v minulosti pôsobila na prokuratúre. Pred rokom vyšlo najavo, že pracuje ako koncipientka v advokátskej kancelárii Roberta Kaliňáka KALLAN Legal, s. r. o. A ani jej aktuálny šéf, bývalý minister vnútra nechýbal na svadbe spoločne s manželkou.

Na hostine im prekvapujúco robil spoločnosť poslanec NR SR za Sme rodina Martin Borguľa. Dostavil sa aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a, na počudovanie, aj známi nitrianski podnikatelia Miroslav a Norbert Bödörovci.

Okrem politikov sa zábermi zo svadby pochválila aj bývalá kráľovná krásy Denisa Mendrejová. „Nádherná svadba A&M. Ďakujem, že som mohla byt súčasťou tejto krásnej oslavy lásky,“ napísala blondína. Na sobáš niekdajšia Miss Slovensko dorazila v zlatých sieťovaných šatách. Okrem ženícha a nevesty sa vyfotila aj s českým hercom Jakubom Kohákom či českým spevákom Michalom Davidom.

Prezradila tiež, že svadobčania si pochutnali na trojchodovom svadobnom menu, kde nechýbala sviečková na smotane s knedľou. Jedlo sa podávalo so zlatým príborom a pilo sa z krištáľových kalichov.

Na svadbe známeho právnika sa objavil aj niekdajší futbalista Robert Vittek. Svadobná hostina sa konala v obrovskom bielom stane pri známom českom zámočku, ktorý má s prominentnými svadbami bohaté skúsenosti.

