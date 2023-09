„Ešte vlani z nej skákal do mora môj otec,“ hovorí o luxusnej jachte Janette Jakubisková.

Janette Jakubisková (47) sa po polroku, ktorý ubehol od smrti jej otca legendárneho režiséra Juraja Jakubiska, snaží vrátiť do civilného života. Leto strávila vo svojom druhom domove v Taliansku, odkiaľ Slovákom prostredníctvom sociálnych sietí pridáva strohé správy ilustrované vzácnymi rodinnými fotografiami. Nedávno prekvapila informáciou, že predáva jachtu. Ako návnadu pre nádejných kupcov pridala oficiálny inzerát spoločnosti špecializujúcej sa na predaj lodí s množstvom fotografií. Luxusného plavidla by sa podľa všetkého chcela zbaviť čo najskôr. „Už mám objednanú novú, väčšiu,“ prezradila exkluzívne PLUS 7 DNÍ dôvod.

S loďou predáva aj spomienky

Jachtu má ukotvenú v talianskom meste Neapol, kde našla po boku svojho partnera a dvoch synov druhý domov. „Je to už moja tretia loď. Prvá sa volala Janette, druhá Janette 007 a táto, keďže roky pribúdajú, Lady Janette,“ vysvetľuje. „Ešte ni­kdy ma predaj tak nebolel. Spája ma s ňou veľa krásnych spomienok. Bude mi za ňou na­ozaj veľmi smutno. Zvlášť, keď si uvedomím, že minulý rok v septembri z nej ešte skákal do mora môj otec. Tú loď milujem, ale už má svoj vek,“ vysvetlila, prečo sa jej chce zbaviť. Plavidlo si kúpila v roku 2013 a podľa oficiálnej stránky ho predáva za 315-tisíc eur.

Dve spálne, tri kúpeľne

Okrem množstva fotografií je na stránke s inzerátom zverejnený podrobný opis vybavenia a technické parametre. Kokpit s otváracou strechou a väčšina zariadenia vrátane kuchyne sú vyrobené z tíkového dreva.

Súčasťou je klimatizácia, mokrý bar, gril, obrovský televízor, hi-fi technika, ohrievač vody, stropné osvetlenie, mikrovlnná rúra a, samozrejme, opaľovacie podložky s koženou sedačkou. „Túto loď zhotovili Američania po tom, čo firmu kúpili od Angličanov. Teraz patrí Nemcom, no tí už nevyrábajú také luxusné veľké paluby. Je úžasne vymyslená, na­ozaj krásna,“ nadchýna sa Janette. Jej úctyhodné rozmery, štrnásť krát takmer päť metrov, na ktorých sa nachádzajú dve spálne s piatimi lôžkami a tri kúpeľne, jej však už nestačia. „V máji mi privezú novú, ktorá bude väčšia o sedem stôp. Dala som si ju vyrobiť v Anglicku,“ prezrádza významne na záver.