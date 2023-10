Impérium Zuzany Plačkovej sa neustále rozrastá.

Už niekoľko rokov je kráľovná Instagramu Zuzana Plačková (32) obklopená tým najväčším luxusom. Drahé autá, exkluzívne dovolenky, šaty od módnych dizajnérov a lukratívne nehnuteľnosti. Hoci by Plačková do konca života nemusela pracovať, je stále aktívna. Svoje zarobené milióny pravidelne investuje do nehnuteľností. Najnovšie sa pochválila trojdomom v Miloslavove.

"Konečne. Náš nový trojdom,“ podelila sa o fotku na sociálnej sieti. Zuzana s rodinou však adresu zatiaľ nemenia ani v rámci Miloslavova. "Každú časť domu budeme prenajímať. Kto bude náš nový sused len päť domov od nás?“ ponúka fanúšikom nové bývanie podnikavá Zuzana. Je totiž známa, že influencerka po narodení syna Diona presťahovala do svojho pôvodného domu v Miloslavovo s čiernym bazénom, tromi kúpeľňami a záhradou aj svoju mamu.



V rozhovore pre PLUS7DNÍ už nedávno priznala, že si obľúbila Dubaj. Plačková najnovšie zverejnila zábery rozostavaného 53-poschodového vežiaku Nobles Tower práve v Dubaji. "Takto krásne nám to stavajú,“ teší sa. O lukratívnych majetkoch v metropole Spojených arabských emirátov Zuzana nedávno porozprávala pre náš týždenník. "Sú to dva veľké byty, väčšie ako priemerné domy na Slovensku, a do jedného z nich sa plánujeme čoskoro presťahovať. U nás to mám rada, s Reném tu máme rodinu, priateľov, prácu, ale už pred rokmi som si povedala, že raz chcem žiť v Dubaji. Mám tam pokoj, ni­kto ma tam nepozná,“ prekvapila svojimi plánmi pred pár mesiacmi.