Matka zosnulej Ivany Trump (†73) oslavovala narodeniny. Marie Zelníčková sa stala hviezdou internetu.

Je to už viac ako rok, čo rodina Trumpových pochovala Donaldovu prvú manželku Ivanu (†73). Dokonca i sám exprezident na pohrebe ronil slzy, hoci sa rozviedli už na začiatku deväťdesiatych rokov. Ivaninej maminke nikto nepovie inak ako Babi. Marie Zelníčková oslávila už 97 rokov. Jej vnučka Ivanka na Trump jej vystrojila veľkolepú oslavu.

Na svoj vek vyzerá pani Zelníčková výborne. Na oslave mala ružové balóniky a veľké vznášajúce sa číslo 97. Oslava sa konala naozaj v americkom štýle. "Máme ohromné šťastie, že s nami žije Babi posledné roky v Miami. Som vďačná za každú lekciu, za každú historku i každý večer, kedy nás poráža v stavaní veže Jenga. Sú to obyčajné chvíle pohromade, čo vyjadruje obrovské bohatstvo. Vážim si každú sekundu,“ napísala Ivanka Trump.



O smrti svojej dcéry Ivany podľa nášho zdroja vzhľadom na jej pokročilý vek dlho nevedela. Matka Ivany Trump sa presťahovala na Floridu, kde má absolútny servis. Ešte pred rokmi žila v rodnom Zlíně a dokonca pracovala.



"S manželom sme postavili dve chaty, jednu máme na Portáši, ktorú som si ešte ponechala. Tam práve Ivana trénovala lyžovanie v troch rokoch. Potom už od šiestich rokov jazdila na preteky, v dvanástich rokoch už bola v československom tíme,“ povedala pani Marie v rozhovore pre Zlínsky denník. Tento rozhovor vznikol v roku 2009.



Marie Zelníčková priznala aj to, čo jej pomáha byť vo výbornej forme aj v pokročilom veku. "Veľa chodím a snažím sa spať osem hodín denne. Pracujem, všetko okolo seba urobím. Veľmi rada čítam, najmä historické romány. Na a krémy. Keď prídem do New Yorku, vnučka Ivanka mi vždy nejaký dá,“ priznala babička. Na rozdiel od svojej dcéry nikdy nenavštívila salón krásy a starala sa o seba sama. Dnes je odkázaná na invalidný vozík.