Marián Hossa ukončil kariéru pred piatimi rokmi. Napriek tomu je jeho forma tak skvelá, že jeho fanúšikovia zostali po najnovšej fotke v nemom úžase.

Hokejista sa musel vzdať svojich športových snov zo zdravotných dôvodov. Problémy s kožnou chorobou ho začali výrazne obmedzovať aj v súkromí a celú situáciu zhoršovala alergická reakcia na niektoré časti výstroja. Po ukončení kariéry sa presťahoval späť na Slovensko, kde sa už aktuálne venuje najmä podnikateľským aktivitám.

Momentálne sa s rodinou vybral na dovolenku do Grécka. Z ostrova Kos poslal spolu s dvoma staršími dcérkami pozdrav všetkým fanúšikom. Marián zapózoval na fotke bez trička a tým úplne všetkých odrovnal. Pri športovcoch totiž často býva pravidlom, že po skončení kariéry sa už dlho nedokážu udržať v takej forme. Majú menej tréningov a aktivít a to sa odrazí aj na ich váhe. Hossa sa však so svojím vymakanými tehličkami vymyká tomuto pravidlu.

„Pekáč buchiet. Marián, skvelá forma. Majko Gáborík by si mal zobrať príklad,“ zložil mu poklonu jeden z fanúšikov a podpichol tak ďalšieho hokejistu z jeho generácie. Na Hossovi vidieť, že ani teraz nezaháľa, pretože v takejto forme sa neudrží len tak zadarmo. To mu uznali aj ďalší priaznivci, ktorí mu zanechali aj veľa vtipných reakcií. Jeden z nich mu navrhol, že by takéto buchty mohol predávať aj prostredníctvom svojej firmy.

Pravdou je, že by Marián mohol svojou formou konkurovať aj aktívnym hráčom. Viacerí fanúšikovia by ho radi opäť uvideli na ľade a neskrývali nádej, že by ešte niekedy nastúpil v nejakom zápase. „Môj muž vyzerá, že by mohol hrať ešte ďalších desať rokov,“ Hossovu kondíciu zhodnotil jeden z jeho zahraničných priaznivcov. Možno im jeden z našich najlepších hokejistov splní tento sen aspoň prostredníctvom nejakých exhibičných stretnutí.