FOTO Marianna Ďurianová znova randí? Ona išla domov taxíkom, on električkou

Romantickú Mariannu Ďurianovú sme pristihli s neznámym pánom.

Sparný večer, rozprestrený stôl s pohármi a prítmie v bratislavskom Starom Meste. V tejto atmosfére strávila Marianna Ďurianová (46) letný večer s mužom v najlepších rokoch. Predebatovali hodnú chvíľu a domov sa poberali pod rúškom noci.

Partner na úteku

Plavovlasá moderátorka, svojho času považovaná za najlepšiu partiu v šoubiznise, roky plnila stránky novín novými objavmi. Milionári aj menej známi páni ju lovili ako cenný skalp, ktorým sa mohli chváliť, čo nemusel byť ideálny základ pre budúci vzťah. A Marianna toľko preberala, až to nedopadlo najlepšie.



Za životného partnera si vybrala trnavského podnikateľa Romana Doležaja (46), ktorému porodila syna Romanka. Chlapec hádam ešte nechodil do škôlky, keď otca zadržali muži zákona pre kauzu vydierania a krádeže. Za mrežami strávil tri roky a tri mesiace. A tak slávna moderátorka namiesto na detské ihris­ko chodila s potomkom občas do väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Marianna Ďurianová si užila dostihové preteky ako dáma. Zdroj: Instagram Marianna Ďurianová

Na snímke je obžalovaný Roman Doležaj na Špecializovanom trestnom súde v prípade seredského drogového biznisu. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Ďurianovej partner vyšiel na slobodu, ale zakrátko mal znova opletačky s políciou a vydal sa na útek. Hľadaného Slováka zatkli až albánski policajti, hoci krátko predtým slovenské úrady informovali o zrušení medzinárodného aj európskeho zatýkacieho rozkazu, ktoré boli na podnikateľa z Trnavy podané skoro rok. Spolu s ďalšími dvanástimi osobami Doležaja obžalovali vo veci drogovej trestnej činnosti a organizovanej zločineckej skupiny. Špecializovaný súd v Pezinku ho na sklonku vlaňajška oslobodil, ale po odvolaní prokurátora prípad putuje na Najvyšší súd.

Proti depresii

Marianna Ďurianová sa už dávnejšie ohradila hradbou mlčania. Posledné roky nebolo jasné, či s Doležajom stále tvorí pár. Ak máme súdiť podľa letného večera, ktorý jej spríjemnil neznámy muž, tak sa od minulosti oprostila. Stretnutie vykazovalo znaky klasického rande – vysmiata Marianna a decentný džentlmen, ktorý ju obdaroval kvetmi. Po niekoľkých hodinách ju vyprevadil k taxíku, vyobjímal, vybozkával a vybral sa na zastávku MHD. Z centra Bratislavy totiž odchádzal električkou.

Snažili sme sa u moderátorky zistiť, či išlo o pracovné alebo privátne stretnutie, no rozhodla sa nereagovať. Keď sa jej však nedávno novinári pýtali, ako bojuje proti depresii, odpovedala stručne: „Odporúčam stretávať sa viac s ľuďmi, s ktorými sa človek cíti príjemne, dostatočne sa hýbať, dobre sa vyspať – lebo kvalitný spánok je základ všetkého.“ Zdá sa, že sa tým skutočne aj sama riadi.