Neostane na ňom nitka suchá.

Maroš Molnár (49) je súčasťou Extrémnych premien už niekoľko rokov. Pod jeho vedením chudli už mnohí obézni ľudia. Teraz si zobral pod svoje krídla markizáckeho reportéra Reflexu Pavla Borkoviča. Ten v novembri minulého roka točil reportáž o práci horských nosičov a chatároch a v rámci toho si vyskúšal úspešne vyniesť 30 kg na Teryho chatu. To bol vtedy jeho prvý kontakt s krošňou a zároveň zatiaľ posledný.



„Mal som z tej vynášky super pocity, bolo to náročné, ale krásne zároveň. Keď som dostal ponuku na túto výzvu, tak som neváhal ani sekundu a hneď som odpovedal, že to beriem. Uvedomenie po pár sekundách, že som si doslova naložil na seba 60 kilové bremeno ma od toho tiež ani na chvíľu neodradilo. Výzvu som teda prijal z dôvodu opäť navštíviť Tatry, stretnúť opäť úžasných ľudí a posunúť svoje limity,“ prezrádza markizák, ktorý má momentálne za sebou dvojtýždňovú prípravu na výstup na tatranské pohorie Rysy.

S kondičným tréningom mu pomáha Maroš Molnár, známy zo šou Extrémne premeny. „S Marošom sú to úplne iné tréningy, aké som mal doteraz. Kondičného trénera som totiž nikdy nemal a je to taká príjemná a asi najväčšia zmena. Mám nastavené akési ,,noty", ktoré do bodky dodržiavam. Každým tréningom sa cítim lepšie a zmeny cítim či už po fyzickej, ale aj psychickej stránke,“ priznáva Borkovič, ktorý už aj čo-to schudol. „Váha mi išla dole zatiaľ zhruba o 2 kilá, ale nie je to priorita, schudnúť. Skôr ide o to spevniť telo, nabrať nejaké svaly a pripraviť sa na dlhodobú únavu, ktorá ma na vynáške bude čakať. Potrebujem spevniť aj držanie tela, kondične byt zdatný, ale keď aj ten nejaký tuk zmizne, tak sa nenahnevám,“ vraví s úsmevom reportér, ktorý dúfa, že ho Maroš na výstup dostatočne pripraví.

„Momentálne mám 79 kíl, takže to bude celkom zaberák. Mám predtým veľký rešpekt, ale zároveň verím, že ma Maroš pripraví tak, že to zvládnem. Hlava je nastavená dobre, uvidíme ako na to zareaguje telo. Dôležité bude sa počas tréningov nezraniť a na pretekoch to od začiatku neprepáliť. Na Rysoch som zatiaľ ešte nebol, ale určite si pôjdem vyskúšať tu trasu, aby som vedel, co ma čaká. Neskutočne sa teším,“ netají Borkovič, ktorý obdivuje vysokohorských nosičov. „Sú to neskutoční borci. Každý jeden. Fascinuje ma ako milujú svoju robotu. Ročne vynesú tony kíl na vysokohorské chaty a stále ich to neprestane baviť. Sú doslova raritou, nikde na svete už nefunguje táto profesia tak ako na Slovensku. Obdivujem, ako si dokážu užívať život v Tatrách, ako dokážu počas vynášky vypnúť a v dobrom im závidím ten každodenný pohľad na Tatry,“ pochválil prácu svojich „budúcich kolegov“ reportér, ktorý nedá dopustiť ani na svojho trénera.

„Maroš je úžasný tréner, je to pán svojho remesla a ja som veľmi rad, že som dostal možnosť trénovať pod jeho vedením,“ chváli svojho „mučiteľa“ Pavol a tvrdí, že každý tréning je niečím iný. Dokonca ho tréner vraj nemusí ani nútiť sa prekonávať. „Hlavu mám sám nastavenú tak, že sa chcem prekonať, ale také motivačne podpichnutie, keď už v tréningu nevládzete, nie je nikdy na škodu,“ myslí si Borkovič, ktorý nemá ani stravu špeciálne upravenú. „Tým, že vydám v súčasnosti na tréningoch viac energie, tak sa ju snažím doplniť, takže som zvýšil trošku príjem sacharidov. Jem trošku viac ovocia, zeleniny, ovsených vločiek a pod. Nejem žiadne vyprážané jedla a vyhýbam sa polotovarom,“ prezrádza niečo zo svojho jedálnička.

A čo Pavlovi počas prípravy robí najväčšie starosti? „Prvý tréning som mal taký vstupný test, aby sme zistili, ako som na tom kondične a od toho sa odpichol ďalší tréningový plán. Ten test mi dal dosť zabrať. Najviac starostí mi asi robí to, aby som sa nezranil. A musel som prekopať celý svoj timemanagment, v podstate prepájam svoju prácu novinára s tréningami, niekedy je to ťažké, ale dá sa to zvládnuť,“ dodáva markizák.