Tereza Kostková získala druhým manželstvom veľkú rodinu aj na Slovensku. Dvere jej otvorila família Nvotovcov.

O Tereze Kostkovej (47) by ste rozhodne nepovedali, že o tri roky oslávi päťdesiatku. Odpovedá rozvážne, no vždy s úsmevom a eleganciou. Pochádza zo slávnej hereckej rodiny. Jej otec nie je nik iný ako známy český herec Petr Kostka a mama Carmen Mayerová má nemecko-španielsky pôvod. Pred rokmi bola herečka pod drobnohľadom českých médií pre rozvod s divadelným režisérom Petrom Kracíkom (65). Ten sa do tmavovlasej Terezy zamiloval, keď mala len osemnásť rokov. V šoubizovej relácii NAOSTRO týždenníka PLUS7DNÍ prehovorila o ťažkom rozvode aj novom manželstve.

Rozvod na úrovni

Česká moderátorka a herečka hovorí, že zažiť rozvod nepraje nikomu. Silné emócie a dráma však po rokoch opadli, voči Kracíkovi nenávisť necíti. „Som veľmi šťastná, že som s ním prežila partnerstvo a manželstvo tak, ako som ho prežila. Veľa som sa naučila, boli sme si schopní odovzdať rôzne skúsenosti a som vďačná, že s ním mám syna Antonína. Pre mnoho vecí si Petra vážim, ale boli aj také, pri ktorých sme prišli na to, že to ďalej jednoducho nejde,“ priznala v relácii. „Obdobie rozvodu rozhodne ľahké nie je a nikomu ho nezávidím. Dá sa prežiť len s úctou a na úrovni, ale bezbolestne to nejde. Prešli sme tým dobre a teraz k nemu prechovávam celkom pekné city. Takto môže byť človek pomerne skoro otvorený novej láske,“ hovorí Tereza Kostková, ktorá má teraz za manžela známeho Slováka.

Riskli to

Už päť rokov je jej manželom režisér Jakub Nvota (46), ktorý má z predchádzajúceho manželstva dvoch synov. Novú rodinu tak Tereza získala u nás na Slovensku, jej svokrom je režisér Juraj Nvota. „Je výborný svokor, rovnako ako Jakubova mama, navyše sú obaja výborní divadelníci. Ich rodina je mentálne podobná tej našej. Všetci sme tým trošku postihnutí,“ smeje sa herečka.



„Mám rada Jakubov pokoj, rozvážnosť a jeho zodpovednosť voči životu. Cítim z neho vnútornú pevnosť voči nášmu záväzku a vzťahu. Keď Jakub niečo povie, myslí to naozaj vážne, čo je podľa mňa veľmi pekná vlastnosť,“ vraví a badať, že je do neho stále zamilovaná. „V každej fáze života hľadáte u muža niečo iné. Pretože v tej dvadsiatke by nám to tak vôbec nemuselo zafungovať, ako to zafungovalo v štyridsiatke.“



Do vzťahu išli obaja so záväzkami v podobe detí, napriek tomu sa nezľakli priveľkej zodpovednosti. „Keď ma požiadal o ruku, veľmi som ocenila jeho odvahu do toho ešte znovu ísť. Zdá sa mi krásne, že sme obaja tú odvahu našli a išli do tejto inštitúcie s veľkou zodpovednosťou.“ Manžel Jakub prijal jej syna ako otčim veľmi dobre. „Verím, že aj Kubovi synovia sa u nás cítia dobre. Moja náruč je pre nich vždy otvorená,“ vyznala sa moderátorka českej StarDance. „Pevne dúfam, že žijem vzťahy, podľa ktorých by sa mohli točiť pekné a romantické filmy,“ naráža na aktuálnu novinku Nikdy nehovor nikdy. V ostatnom čase totiž získala na Slovensku viac hereckých príležitostí.



Počas Shakespearovských slávností stvárnila na Bratislavskom hrade Hamletovu matku, Gertrúdu v spomínanom titule si zase zahrala po boku Tomáša Maštalíra. „Všetky slovenské redaktorky sa ma na neho pýtajú a žiaria im pri tom oči. Nečudujem sa. Je to pekný, príjemný chlap a výborný herec. Musím však priznať, že pred nakrúcaním sme sa nepoznali,“ dodáva Tereza.