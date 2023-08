Jaromír Soukup sa tvári ako milionár. Všade, kde sa objaví sa hovorí o jeho dlhoch a exekúciach…

Partner a otec dcéry Agáty Hanychovej (38), Jaromír Sokup (54) má obrovské problémy s peniazmi. Tvári sa ako boháč, mediálny magnát, či milionár, no realita je celkom iná. Jeden zo strihačov Soukupovej televízie TV Barrandov sa na Facebooku chváli, že poslal jeho firmu do exekúcie, druhý podľa vlastných slov vyhral súd tento pondelok. Desiatky žalôb sú vraj na ceste. Dnes sa už naozaj nedá pochybovať, že Jaromír Sokup má naozaj veľké finančné problémy.

Moderátor, ktorý sa rád prezentuje ako mediálny magnát chodí na súdy pravidelne. Podľa informácií webu eXtra.cz dlhuje peniaze 27 ľuďom. "Barrandovský právnik sa snaží odvolať žalobu s tým, že nároky kolegov na odmenu za odvedenú prácu nie sú platné,“ uviedol jeden z ľudí zapletených do Soukupových klamstiev pred súdom. Časť peňazí pritom mala byť uhradená pred súdnym procesom.

Jaromír Soukup nemá ako podnikateľ dobrú povesť. Povráva sa, že TV Barrandov má problémy s hradením záväzkov najmä tým ľudom, ktorí pracujú na faktúru. "To, že Tv Barrandov neplatí, je verejná informácia už niekoľko rokov dozadu,“ tvrdí človek znalý pomerov. Takisto kolujú historky o tom ako sa Soukup správa k svojim zamestnancom, no zatiaľ nikto nenašiel odvahu a nevystúpil s týmito obvineniami. Súdne spory však budú pokračovať…



A čo na to hovorí muž, ktorý stojí za veľkými finančnými problémami svojich zamestnancov? "Pokiaľ má niekto, kto s nami vedie spor, právoplatné rozhodnutie súdu, tak to vždy rešpektujeme. Naši zamestnanci sú platení riadne a včas, to máte mylné informácie. O sporoch s dodávateľmi, prípadne o obchodných záležitostiach s vami nebudem diskutovať a ani sa vyjadrovať,“ povedal pre eXtra.cz Soukup.