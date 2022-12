Tá že je celý otec? Zabudnite! Teraz je už celkom jasné, na koho sa Mia Prachařová podobá. Pozrite FOTO!

Oteckovo dievčatko? Jakub Prachař svoju jedinú dcéru Miu miluje, dokonca ju už zasvätil do svojho veľkého koníčka, zobral ju so sebou na futbal pražskej Slávie, a to už je čo povedať. Dcéru má Prachař v striedavej starostlivosti so svojou exmanželkou Agátou Hanychovu. Ich vzťah bol komplikovaný, nečudo, že sa skončil rozvodom. A komplikovaný je aj naďalej...

Nedávno sa totiž Agáta posťažovala, že Prachařovi musí dcéru dávať v stanovených termínoch aj vtedy, keď on na Miu nemá čas. Tak to bolo aj v prípade, keď Jakub trávil dovolenku pri mori so svojou súčasnou partnerkou Sarou Sandevou a Mia napokon takmer celý čas trávila s opatrovateľkou, ktorú Prachař najal, namiesto toho, aby ju v tom čase jednoducho ponechal s jej mamou. Ale tak to býva, spory medzi rodičmi zvyčajne odnášajú deti...

Už pred narodením Mie panovalo medzi partnermi veľké napätie, keďže sa objavilo podozrenie, že Mia ani nemusí byť Prachařova. Agátu totiž obviňovali z nevery. Keď sa však dievčatko narodilo, bolo jasné, že podobu po svojej mame nezdedilo ani náhodou a všetci tvrdili, že už na pohľad je celá po svojom otcovi Jakubovi Prachařovi. Možno aj táto skutočnosť načas zažehnala rozvod dvojice.

Ako dievčatko rástlo, Agáta dokonca vypustila z úst vetu, že jej Mia je škaredá po Prachařovi. "Ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..." a pokračovala smerom k Prachařovi: "Bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..." zaklincovala Agáta. Neskôr sa objavovali názory, že Mia sa podobá na Jakubovho starého otca, slávneho herca Ilju Prachařa. No teraz sa Agátine fanúšičky zhodli na celkom inom názore. Keď sa Prachař dozvie, na koho sa podľa nich jeho dcéra podobá, nadšený určite nebude. Pozrite nové FOTO v GALÉRII, budete mať jasno, na koho sa Mia podobá!