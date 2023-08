Boháč Richard Chlad drží už dva týždne hladovku.

Miliardár Richard Chlad (60) šokuje. Presne pred dvomi týždňami zahájil pôst, ku ktorému siaha už približne 15 rokov. Hladovkou sa snaží očistiť telo a bojuje proti neduhom, ktoré spôsobil covid. Apeluje však, že prídu krízové dni, ktoré nezvládne každý. "Nie som žiaden ezoterik. Tvrdím, že hlava a telo si povedia, čo potrebujú. Nastal čas na očistu! Pre niekoho trýznenie a teror, pre mňa životná nutnosť a dôkaz mojej silnej vôle,“ vysvetlil Chlad.

Podnikateľ a známy boháč chce zapracovať na svojej imunite. „Moje telo to už potrebovalo,“ priznal pre eXtra.cz. Niektorí fanúšikovia sa pridali k jeho hladovke, ktorú zdieľal aj na sociálnych sieťach. „Prvých päť dní hladovky som veľmi nenaspal. Teraz to už mozog vie a so spánkom už problém nie je.“

Richard Chlad zdôrazňuje, že nie je lekár a ani sa neživí ako výživový poradca. Vysvetľuje svojim priaznivcom, nech si hladovku naštudujú. Často musel prekonávať sám seba. „Niekedy ste hore plní energie, potom príde únava a je vám ťažko. Je dôležité počúvať svoje telo,“ povedal počas veľkej krízy. Počas očistnej kúry dokonca aj športoval. Venoval sa fitku, bicyklu a pohybu vo všeobecnosti.



To, či chudol pre mladú manželku, nepriznal. Je známe, že bohatý bonvivám by si mal už tento rok zobrať za manželku dcéru Blaženy z kultového filmu Slunce, seno. Ich svadba sa bude konať na Maldivách v luxusnom rezorte. Dokonca ani tridsaťročný vekový rozdiel nie je prekážkou.