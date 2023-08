Miliardár Richard Chlad si vezme o tridsať rokov mladšiu ženu v obrovskom luxuse. Poznáme detaily ich svadby.

Luxusný rezort, exotika a drahý catering. Pravdepodobne mnoho žien túži po svadbe na Maldivách, kde sú nádherné pláže, tyrkysové more a nekonečné romantické možnosti pre relax. Dcére herečky z kultového filmu sa tento sen splní. Vybrala si totiž za budúceho manžela miliardára...

Bývalý automobilový pretekár, podnikateľ a miliardár Richard Chlad (60) si už čoskoro vezme za manželku svoju snúbenicu Annu Máriu Kánsku (30), dcéru Veroniky Kánske, ktorú diváci poznajú z kultového filmu Slunce, seno.

Richard priznal pre Super.cz, že on je na svadbu dokonale pripravený. Naopak jeho láska sa ešte trápi s výberom tých pravých svadobných šiat. "Prípravy sú hotové. Jediný, kto trošku zmätkuje, je Anna, pretože preskakuje z jedných svadobných šiat do druhých. Ja jej do toho nehovorím, ani sa do toho nemontujem. Mám už všetko objednané a zaplatené. Ešte vyberieme prstienky,“ zveril sa miliardár.



Pre Chlada to bude už druhá svadba. Nervozitu však nepociťuje. "Som v pohode. Jediné, čo sa môže pokaziť, je počasie. Ak by prišla vlna tsunami, tak spláchne celý rezort. Myslím si, že pre svadbu už viac urobiť nemôžem. Už len preto, že som sa rozhodol po druhýkrát v živote ženiť, tak to mám v hlave urovnané. Nič ma hádam nemôže prekvapiť,“ dodal Richard Chlad. Svadba prebehne 17. novembra na Maldivách.