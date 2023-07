Brzobohatý má doma milovanú ženu a tak sa jeho ex Kuchařová vyzliekla do bikín. Chcela pozornosť?

Aktuálne to na pohľad vyzerá tak, že si Miss World 2006 Taťána Kuchařová (35) užíva život plnými dúškami. V Grécku sa predviedla v červených bikinách a u svojich fanúšikov vzbudila obdiv, ale aj hejty.



Jej bývalý manžel Ondřej Brzobohatý si užíva pozornosť v Karlových Varoch po boku novej snúbenice a partnerky Daniely Písařovicovej, kde na seba upozornil nalakovanými čiernymi nechtami.

Po pozornosti túži evidentne aj modelka Taťána. Po turbulentnej prestrelke s bývalým mužom je v súčasnosti stále single. Zvolila však pomerne prvoplánový prístup ako zaujať.



Aj keď má doma titul najkrajšej ženy sveta, šťastie v láske jej to rozhodne neprinieslo. Hoci zverejnila fotografie v plavkách bez retuše, okrem chvály sa dočkala aj viacerých nenávistných komentárov. Postavu si vraj udržuje pravidelným plávaním a bicyklovaním.

"Už to nie je to, čo to bývalo,“ napísala jedna zo sledujúcich. "Proporcie modelky si predstavuje inak,“ napísala ďalšia. "Máš už konečne poriadneho chlapa?“, opýtal sa ďalší z radov fanúšikov. Kuchařová pred časom zverejnila pomerne chúlostivé informácie zo súkromia. O svojom bývalom mužovi tvrdila, že sa rád obliekal do ženských šiat a vyžadoval po nej intímnosti, ktoré jej neboli príjemné.