Spevák Bohuš Matuš sa ukázal spolu so svojou mladou manželkou Luciou na krste charitatívneho kalendára Štyri ročné obdobia na podporu postihnutých detí, kde prispel aj on fotografiou svojej rodinky. Na fotografii pózoval nielen on, ale aj jeho dve dievčatá, manželka Lucie a dcéra Natálka.

Bohuš po celý čas krstu kalendára nedokázal spustiť oči zo svojej mladej manželky, a ani nečudo. Lucie nedávno podstúpila plastiku nosa, mala vraj problémy s dýchaním. Lucii úprava nosa zmenila tvár, Bohuš je však z tej zmeny nadšený . Neverili by ste, čo na adresu svojej mladej ženy teraz povedal. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako jeho Lucinka vyzerá po plastike nosa a posúďte sami.

Spevák si užíva manželský život po boku mladej ženušky Lucie, s ktorou si začal, keď nemala vari ešte ani pätnásť rokov, za čo mu fanúšikovia nadávali aj do pedofilov. Lucie mu ešte ako sedemnásťročná porodila dcéru Natálku. Bohuš Matuš si potom Luciu vzal za manželku presne na jej osemnáste narodeniny.