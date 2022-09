Dara Rolins fanúšičkám oznámila, že je definitívny koniec. Zaúradovala aj tentoraz osudová sedmička?

Speváčke Dare Rolins sa v živote občas pritrafí, že sa musí rozlúčiť s tým, čo je jej srdcu blízke. A je jedno, či ide o vzťahy, či o niečo iné, čomu však venuje svoj čas s rovnakým nasadením. Aj tentoraz je však za tým jej osudová sedmička... O čo ide?

Dara o pár mesiacov oslávi okrúhlu päťdesiatku, a toto považuje za zlomový okamih v jej živote. Rozhodla sa preto trošku urobiť poriadky vo svojich veciach. Speváčka priznala, že končí jedna etapa jej života, pretože všetko má svoj začiatok a koniec a v najlepšom treba prestať. Našťastie však nejde o jej vzťah s Pavlom Nedvědom.

Početným fanúšičkám totiž Dara oznámila, že končí s vydávaním jej diára, tento siedmy bude jej posledný. A keďže to takto vopred avizovala, určite sa po ňom len tak zapráši. Dare je za týmto projektom určite aj smutno, no díva sa na to pragmaticky. Keď s ním začínala, bola medzi prvými, teraz už svoj diár vydáva kde-kto. A tak sa Dara pri čísle sedem rozhodla skončiť, vraj je to jej osudové... Nuž, pravdou je, že sa narodila siedmy deň v mesiaci, aj s Rytmusom sa rozišla po siedmich rokoch...