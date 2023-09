Ocitli sme sa v rodinnom dome za Bratislavou, ktorý pripomína prepychový kaštieľ.

Členovia zoskupenia Cigánski diabli žijú so širokým príbuzenstvom ako jedna obrovská rodina. Bez príznakov ponorkovej choroby sa stretajú aj v súkromí. Primáš kapely Štefan Picúr Banyák (36) nás pozval na návštevu k rodičom Štefanovi a Anne do domu v Dunajskej Lužnej, kde sme sa pozhovárali o tom, v akom prostredí a atmosfére so staršími sestrami vyrastal. Opomenúť sme nemohli ani jeho dvoch synov, kontrabasistu Štefana (15) a cimbalistu Benjamína (8), ktorí sú napriek mladému veku už virtuózni muzikanti.

Muzikanti od narodenia

Nápad stretnúť sa u rodičov Štefana Banyáka, ktorému dnes už nikto nepovie inak ako Picúr, vznikol z celkom prozaického dôvodu. Muzikant si v bratislavskej časti Ružinov staval dom, takže istý čas žil v prenájme. Druhý domov u rodičov vnímal ako útočisko, kde trávil aj so synmi veľa času.

Štefan a Anna Banyákovci okrem syna vychovali jeho dve staršie sestry. „Evička je speváčka a učiteľka v základnej škole a Anička klaviristka. V našej rodine je úplne prirodzené, že sa všetci zaoberajú hudbou,“ povedal nám na úvod významne pán domu. Keď sa spýtame, kedy rodičia rozpoznali hudobný talent u súčasného primáša Cigánskych diablov, pohotovo odpovie, že všetky deti ich rodiny sa hudobne prejavovali skôr, ako vedeli rozprávať. „To je pravda. Už ako veľmi malý som koncertoval s dedovou kapelou a za prvé zarobené peniaze som si kúpil korčule,“ berie si slovo Picúr.

Bývanie rodičov PRI JEDNOM STOLE Banyákovci seniori sú najšťastnejší so svojimi tromi deťmi. Na zábere najmladší Štefan so synmi Štefanom a Benjamínom. Zdroj: EMIL VAŠKO

Debatu preruší pani domu Anna a pozýva nás k prestretému stolu. Na ňom aj na tanieroch si všimneme logo Versace. „Mám rada tento štýl,“ prezrádza Anna. V zlato-bielej kombinácii si Banyákovci precízne vyberali aj sekretár s pôsobivými zlatými pohármi, elegantné hodiny, lampu, vázu či podnos. Anna vyšperkovala aj najmenšie detaily. Zlaté sú tiež závesy a tapety. Svetlokrémová sedačka lemovaná tmavým drevom zas ladí s kobercom Versace príbuznej farby.

Dedo odpustí všetko

Lásku k zlatu majú podľa všetkého v rómskom genofonde. „Buďme úprimní. Tá cigánska šťava tam je. Máme radi zlato, ale nikdy sme nechodili ovešaní hrubými reťazami. My sme muzikantskí Cigáni. Keď máme nejaký drahý šperk, tak jemný a elegantný. Napríklad mne sa viac páči biela farba,“ prezrádza Picúr.

Vkusom inde je aj jeho syn, školák Štefan, ktorého väčšina ľudí pozná už takisto len ako Picúrka, podľa prezývky, ktorú zdedil po otcovi. „My sme moderní, tak­že keď si dedo s babkou zariaďovali byt, boli trošku hádky. Ale presadili si takéto zlaté baroko. To je ich štýl,“ dodá mladý muž.

Ako z kaštieľa pôsobí aj obraz v zlatom ráme. „To je olejomaľba nejakého neznámeho rumunského maliara, ktorú som kúpil v roku 2008 asi za päťtisíc korún,“ prezrádza Banyák senior. S manželkou sú najšťastnejší obklopení rodinou.

„Aby hlavne deťom u nás nič nechýbalo, robia nám v záhrade bazén. Ja ich nie ľúbim, ale milujem. Obaja sú ako z filmu Postrach Denis. Vymýšľajú kadejaké schválnosti, ale všetko im odpustím. Dvakrát týždenne vysávam auto, no vždy tam nájdem nejaké jedlo. Minule cestovali s manželkou do Tatier a na poťahy vyliali kakao. Menia mi nastavenú ventiláciu, zrkadlá aj sedadlá a potom sa na tom zabávajú. Ale nemôžem ich naháňať, aby nespadli a neublížili si,“ prezrádza dobrácky dedo.

Upratujú len u babky

Detské muzikantské ručičky sú doma oslobodené od upratovania, u starých rodičov však panujú iné móresy. „Benjamínko je v pohode, ale Picúrka sme vedome rozmaznali. Je neporiadny, nič si po sebe neuprace. Osprchuje sa a nechá potopu. U babičky je to iné. Tam dobrovoľne po sebe aj kachličky vyleští,“ hovorí otec Picúr.

Cigánski Diabli oslavujú pätnáste výročie veľkolepým turné, ktoré odštartujú 4. júna na bratislavskom hrade. Zdroj: Jakub Klimo

So synmi má podľa vlastných slov kamarátsky vzťah, no keď s nimi trénuje hru na nástrojoch, stráca nervy. „Už s nimi radšej necvičím, pretože by som im to znechutil. Majú svojich učiteľov alebo im pomáha dedo. Až teraz si uvedomujem, aké šťastie som mal v detstve, že môj otec je veľmi pokojný klavirista. Keď ma niečo učil, nikdy na mňa nezvýšil hlas. Ja taký, bohužiaľ, nie som,“ sype si popol na hlavu šéf hudobnej skupiny.

História sa opakuje

Picúrov starší syn sa ako hudobný génius prejavoval už v útlom detstve. „Na našich koncertoch pozeral na kontrabas vždy ako zmagnetizovaný. Okrem autíčok pre neho neexistovali žiadne iné hračky, len hudobné nástroje. To bol jeho svet. Vyrobil som mu malé husle, cimbal aj violončelo. Keď ku mne prišla kapela, nemali sme od neho pokoj. Chcel hrať s nami. Keď mal šesť rokov, na medzinárodnej súťaži kontrabasistov v Banskej Bystrici si všetci porotcovia vytiahli mobil a nahrávali si ho. Teraz ako žiak s výnimočným talentom navštevuje už štyri roky konzervatórium,“ prezrádza hrdý otec.

Keď sa neskôr narodil Benjamín, história sa zopakovala. „Až na to, že si vybral ešte väčší nástroj, cimbal. Po roku vyhlásil, že chce radšej bicie. Aj to mu išlo fantasticky, no nedávno sa predsa len vrátil k cimbalu.“