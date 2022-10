Konečne to zo seba dostala! Monika Bagárová poslal bývalému tvrdý odkaz. Aha, čo odhalila!

Speváčka Monika Bagárová a MMA zápasník Makhmud Muradov boli ako pár svojim fanúšikom sympatickí, a ich obľúbenosť ešte vzrástla po tom, ako sa im narodila dcéra Rumia. Po tom, ako na Vianoce minulého roku Monika oznámila, že je koniec ich vzťahu, prišlo veľké sklamanie, fanúšikovia si to nechceli pripustiť a dúfali, že sa to nejako ešte zlepí.

Hoci ani jeden z o dôvodoch rozchodu verejne príliš nehovoril, Makhmud vtedy len poznamenal, že každý robí chyby a on o Monike nikdy nič zlé nepovie. Už vtedy sa povrávalo, že známy zápasník má oči nielen pre Monike, a keby len to... Dokonca sa objavili "zaručené" informácie, že Rumia nie je jeho jediné dieťa, a ďalšie má mať v rodnom Uzbekistane, to sa však doteraz nepotvrdilo. No správy o iných dámach v jeho živote, to je iná káva...

Monike a Makhmudovi to však vo vzťahu začalo škrípať už po narodení Rumie. Speváčka sa venovala dcére a MMA zápasník zase svojim "záľubám". Magazínu Sedmička niekoľko od seba nezávislých zdrojov potvrdilo, že Makhmuda videli na podozrivých miestach a ešte s podozrivejším sprievodom. Monika odhalila aj dôvod, pre ktorý už v ich vzťahu niet cesty späť.