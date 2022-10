FOTO Obdarená blondína po škandále so Slováčkom išla donaha: Nečudo, že Felix stratil hlavu

Po slávnostnej premiéra Jáklovho film Jan Žižka sa kamarátke Felixa Slováčka dostalo neželanej pozornosti, a to až tak, že sa z toho napokon zrútila. Fotografi totiž odfotili Slováčka, ako sa na vnadnú blondínu lepí viac, než je vhodné. Felix mal potom čo vysvetľovať, už aj s ohľadom na jeho domácu situáciu s manželkou Dádou Patrasovou, ktorá tvrdí, že ak má problémy s pitím, tak je to kvôli Felixovým neverám.

„Poznáme sa dvadsať rokov z Kroměříža. Jej otec bol veľký developer. Keď umrel, hral som mu aj na pohrebe. Teraz som ju strašne dlho nevidel, tak sme sa tam bavili. Predsa sa k nej neotočím chrbtom! Vôbec som nečakal, čo z toho vznikne,“ snažil sa vysvetľovať Felix, ale očití svedkovia však potvrdili, že dávnu známu majetnícky "ohmatával" a otvorene spolu flirtovali. Takto sa "len kamaráti" k sebe nesprávajú...

Slováčková blond kamarátka Lenka, ktorá sa na sociálnej sieti pýši viac než provokatívnymi fotkami so svojimi bujnými vnadami, sa dokonca na istý čias úplne stiahla do ústrania, no teraz sa vrátila vo veľkom štýle. Nielenže sa opäť pochválila šteklivými zábermi, na ktorých jej spod priesvitného oblečenia vidno všetko, ale išla celkom donaha a ukázala svoje prednosti v plnej paráde. K nahej fotke z kúpeľa v bahne len pripísala: "Kto sa hrá, nehnevá." Nuž...