Helena Vondráčková svojím zjavom všetkých prekvapila. A pozrite, ako sa nahodila!

Ani sa nechce veriť, že Helena Vondráčková tento rok oslávi už 75. narodeniny. Stále má figúru, ktorú je môžu závidieť aj o niekoľko desiatok rokov mladšie ženy. Speváčka priznáva, že sa snaží starnutie spomaliť. Určite sa však pribúdajúcimi rokmi nemieni nechať zdeptať, a ani vráskami. Tvrdí, že s tým sa treba iba zmieriť. Nedovoliť, aby to človeka odrovnalo. Robiť maximum pre to, aby fungoval tak naplno, ako sa dá. A zdá sa, že jej sa to zatiaľ darí viac než dobre.

Nedávno o tom všetkých presvedčila, keď prijala pozvanie účinkovať na Českom plese. "Bola som oslovená, aby som vystúpila na Českom plese v krásnych priestoroch Obecného domu v Prahe. Radovala som sa z vrelého prijatia a len čo som prišla na scénu, tak sa okamžite všetci vrhli na parket. Veľmi ďakujem všetkým tým, čo tancovali a spievali so mnou. Užila som si to a teším sa, že sa zase niekde uvidíme," priznala speváčka, ktorá to "rozbalila" nielen na pódiu, ale aj neskôr na tanečnom parkete. A pritom vyzerala úžasne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Helena vyzerá úžasne, lebo sa tak aj cíti. Má rada pohodu a harmóniu, a to tak v práci, a ešte viac v súkromnom živote. Speváčka priznala, že nemá rada vypäté situácie. Vždy si povie, že sme tu iba na chvíľu a treba si ju urobiť čo najpríjemnejšou. E ešte viac sa o tú harmóniu snaží vo vzťahu. Hoci sa kvôli svojmu terajšiemu manželovi rozhádala s celou rodinou, sú spolu už takmer 20 rokov a klape im to. Pred časom Helena priznala, že vo vzťahu sa snaží byť mierna. Hádky nevyvoláva a nedá sa zbytočne vyprovokovať." Jej recept na pohodový život zjavne funguje, lebo Helena je stále v neuveriteľnej forme.